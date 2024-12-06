Общество 06.12.2024 в 12:52

В Бурятии отремонтировали аварийный мост в Бичурском районе

Стоимость работ превысила 21 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отремонтировали аварийный мост в Бичурском районе
Фото: Минтранс Бурятии
В Бичурском районе Бурятии капитально отремонтировали старый мост протяженностью 23 метра на 92-м км региональной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Ремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составила 21,2 млн рублей.
 
- Деревянный мост на этом участке построили еще в 1972 году. Со временем его конструкции износились и находились в критическом состоянии, - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.
 
Подрядчик демонтировал старый мост, укрепил откосы, установил металлические гофрированные трубы диаметром 3 метра.  

- Такой способ устройства водопропускных труб «работает» только для небольших водных объектов: каналов, ручьев, суходолов, — отметил замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.
 
Также рабочие уложили на мосту новый асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

На дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили 48 километров. В 2025 году там приведут в порядок участок с 34-го по 51-й км.
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