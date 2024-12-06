В Бурятии отремонтировали аварийный мост в Бичурском районе

В Бичурском районе Бурятии капитально отремонтировали старый мост протяженностью 23 метра на 92-м км региональной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Ремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составила 21,2 млн рублей.- Деревянный мост на этом участке построили еще в 1972 году. Со временем его конструкции износились и находились в критическом состоянии, - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Подрядчик демонтировал старый мост, укрепил откосы, установил металлические гофрированные трубы диаметром 3 метра.- Такой способ устройства водопропускных труб «работает» только для небольших водных объектов: каналов, ручьев, суходолов, — отметил замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.Также рабочие уложили на мосту новый асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки.На дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили 48 километров. В 2025 году там приведут в порядок участок с 34-го по 51-й км.