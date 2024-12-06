Более 9,2 км дорог привели в нормативное состояние в Улан-Удэ в 2024 году

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 11 участков автодорог. В их числе - дороги с высокой интенсивностью движения, ведущие к социально значимым учреждениям здравоохранения и образования, также по которым движется общественный транспорт, - сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

















- Чтобы привести городские дороги в порядок, проведен целый комплекс работ. Это и асфальтирование проезжей части, и расширение отдельных участков дорог, обустройство ливневых канализаций, тротуаров, посадочных площадок, подъездов к школам, садикам, больницам, ликвидация мест концентрации ДТП за счет установки светофоров и устройства искусственных дорожных неровностей, установка систем искусственного освещения дорог и многое другое, - рассказывает Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства.

В этом году завершили двухгодичный ремонт самых оживленных городских магистралей по ул. Борсоева, Иволгинской, Ключевской и пр. 50-летия Октября, а также приступили к первому этапу ремонта улицы Бабушкина. Обустроили полноценную дорогу по пер. Карьерный, которая соединила две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева. Завершили обновление дорог по улицам Октябрьской и Краснофлотской. По просьбам улан-удэнцев отремонтировали дороги в отдаленных микрорайонах: по пер. Невского, ул. Лазо и в мкрн Исток.

- Ремонтная кампания этого года была не из простых. Из-за большого количества неучтенных сетей, которые проходят под дорогами, пришлось неоднократно вносить изменения в проектную документацию. Кроме того, по поручению мэра Игоря Шутенкова на ряде важных магистралей, как по ул. Бабушкина, на Элеваторе, ул. Ключевской, провели дополнительные работы по замене трамвайных путей перед ремонтом дорожного полотна. Это позволит в будущем уже не вскрывать эти участки. Также за счет дополнительных средств расширили отдельные участки дорог для разгрузки движения, как на пр. 50-летия Октября и ул. Борсоева. А на переулке Карьерном пришлось выполнять трудоемкие работы по смещению оси старой дороги для обустройства полноценной магистрали. На ул. Ключевской провели масштабную работу по устройству ливневой канализации, которая после подключения в следующем году, должна решить проблему «больших луж». Все эти сложные работы повлияли на первоначальные сроки сдачи объектов, - отметил Евгений Соболев.

Гарантийный срок на все отремонтированные дороги составляет пять лет.

- Все отремонтированные дороги ежегодно проверяются нами. И если выявляются какие-то дефекты, то они устраняются за счет подрядных организаций. Поэтому все участки, которые обновили в этом году, будут на контроле, - отметил Евгений Соболев.

С 2017 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведены в нормативное состояние уже более 85% городских магистралей. Обновление дорог продолжится до 2030 года.

Фото: администрация Улан-Удэ