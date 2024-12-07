Сколько стоит инвалидность

В Бурятии нередко происходят несчастные случаи на производстве. Но при этом работодатели, на которых отчасти лежит вина за эти трагедии, крайне редко идут навстречу пострадавшим работникам и их семьям. Как правило, последним приходится проходить все круги судебной системы, чтобы доказать свою правоту. Трагическая история, произошедшая в Новом Уояне, не стала исключением.Александру Железнову (имя и фамилия изменены) на момент трагедии было 24 года. Он работал монтажником стальных и железобетонных конструкций в компании «Р-Восток». Точнее, в обособленном подразделении фирмы в Новом Уояне. Устроился на работу он 4 марта 2023 года. Спустя примерно месяц произошел несчастный случай.Далее мы расскажем историю так, как она описана в акте о расследовании несчастного случая. Итак, 9 апреля около 23:00 на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» шли погрузочно-разгрузочные работы. Грузили краном железобетонные сваи, а рядом находилась воздушная линия электропередач.Что-то пошло не так, и сквозь Александра прошла электрическая дуга. Практически это как мощный удар молнией. Электричество мгновенно искалечило молодого парня. В документах же написано сухо, но информативно: «получил «тяжелую производственную травму».Долгое время Александр находился на лечении в БСМП им. В. В. Ангапова. На больничном он провел больше года. Ему сделали целый каскад операций. В результате удара электричеством он лишился руки. Кроме того, молодой человек получил множество серьезных ран, некоторые из них мучают его до сих пор. Специалисты дали парню справку, в которой установили степень утраты профессиональной трудоспособности – 80%. Но кто же в этом виноват?«В соответствии с заключением экспертов частного негосударственного судебно-экспертного учреждения «Приволжский центр независимых экспертиз и специальных исследований» причиной произошедшего несчастного случая при производстве работ по погрузке железобетонных свай с помощью автомобильного крана, в результате которых (Александр. – Прим. ред.) получил тяжкий вред здоровью, стала неудовлетворительная организация работ», - говорится в решении суда.Пока Александра лечили, Северобайкальский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя и начальника участка ООО «Р-Восток». Их признали виновными в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Но до недавнего времени моральный вред Александру никто возмещать не торопился.Вскоре случился еще один суд. Прокурор требовал взыскать с компании 2 млн рублей. И очень информативно пояснил свою позицию. В иске он перечислил все нарушения, из-за которых стал возможен этот несчастный случай. Это неоформление наряда-допуска для производства погрузочных работ вблизи воздушных линий электропередач; при погрузке мостовых железобетонных свай зафиксирована недостаточная освещенность рабочей зоны автомобильного крана; при работе автомобильного крана в охранной зоне линии электропередач корпус крана не заземлялся при помощи переносного заземлителя. Кроме того, не проведена аттестация инженерно-технических работников, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения, а также за содержание и работоспособность этого подъемного сооружения.На производстве отсутствовал порядок проверки знаний и допуска к самостоятельной работе персонала с выдачей удостоверений. Инженерно-технические работники, машинист автомобильного крана, стропальщик не были ознакомлены под подпись с технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы. Не применялся ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях при выполнении задач вблизи линии электропередачи. Допущена эксплуатация автомобильного крана без проведения периодического частичного освидетельствования. Не проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте. Машинист автомобильного крана, стропальщики не ознакомлены под подпись с производственными инструкциями. И еще многое другое.Как это часто бывает, работодатель свою вину признавать отказался. Представитель ООО «Р-Восток» против иска возражала. На суде доказывала, что компания в процессе трудовых отношений с Александром действовала добросовестно. Дескать, он был оформлен как положено, ознакомлен с должностной инструкцией, получил вводный инструктаж. Потом прошел повторный инструктаж на рабочем месте. Далее прошел стажировку, медицинский осмотр. Проведена, по словам представителя компании, и специальная опенка условий труда, установлен класс условий труда.«Пострадавший был обеспечен средствами индивидуальной защиты: костюм сигнальный третьего класса защиты, рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой, сапоги кожаные на нескользящей подошве, очки защитные, жилет сигнальный, привязь страховочная, наушники противошумные, щиток защитный, костюм сигнальный на утепляющей прокладке третьего класса защиты, перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами», - перечисляла представитель компании в суде.Из всего этого в компании сделали вывод, что «Р-Восток» «всячески способствовал предотвращению воздействия на работника вредных производственных факторов», «принял все возможные действия и меры для недопущения несчастного случая на производстве, но ввиду человеческого фактора с истцом произошел несчастный случай».Кроме того, по мнению представителя «Р-Восток», Александр «не доказал наличие нравственных страданий, которые оценены на сумму 2 000 000 рублей». К тому же «за материальной помощью или возмещением компенсации морального вреда к ответчику он не обращался, у работодателя не было сведений о том, что он испытывает нравственные страдания и в какой степени».Тем не менее, несмотря на длинную тираду о собственной невиновности, «Р-Восток» предложил выплатить ущерб, но не 2 млн рублей, а 300 тысяч.Сам Александр на суде присутствовать не смог. Но написал, что на момент суда ему исполнилось 25 лет. И он, будучи молодым парнем, лишен возможности работать.«Длительное время болел, и его здоровье до сих пор не восстановилось. Испытывает чувство внешнего и внутреннего психологического дискомфорта. Постоянно испытывает фантомные боли в левой культе и правой голени. Страховые выплаты не обеспечивают достойного уровня жизни. Иск поддерживает в полном объеме», - описывает суд его позицию.Судья районного суда, выслушав все стороны, пришел к выводу, что Александр имеет право требовать серьезную компенсацию. Но не 2 млн рублей.«Суд, учитывая степень вины работодателя, характер физических и нравственных страданий, причиненных истцу тяжкими повреждениями здоровья, испытанный им сильный стресс, переносимые физические и нравственные страдания, испытываемые истцом до настоящего времени, наступившими последствиями после травмы - инвалидностью, а также исходя из принципа разумности и справедливости, приходит к выводу об удовлетворении требования о компенсации морального вреда взысканием денежных средств в сумме 1 200 000 рублей».Дальше по законам жанра была апелляция от «Р-Восток», в которой юрист компании требовала отменить это решение. И заявила, что Александр сам виноват, ведь он, по ее мнению, «нарушил требования охраны труда, осуществлял работы вблизи воздушной линии электропередачи при наличии недостаточной освещенности рабочей зоны».Тем не менее Верховный суд Бурятии не нашел причин отменять или менять решение суда первой инстанции и оставил его в силе.В этой истории поражает не столько цинизм работодателя, который даже в таких страшных ситуациях, когда страдают люди, заботится о своей выгоде. Дело в том, что на столь опасном производстве найдено такое значительное количество нарушений. В Бурятии сейчас по всей территории идут стройки. И очень хочется верить, что у нас не так много мест, где к технике безопасности относятся настолько безалаберно. Верить хочется, но получается с трудом.