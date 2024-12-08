Если черный кот дорогу перейдет

Пятница, тринадцатое, годы жизни, предсказанные кукушкой, перебежавший дорогу черный кот. Почти каждый из нас признается себе в том, что верит в эти приметы. Особый свод негласных правил есть и у представителей разных профессий. О некоторых из них рассказывает «Номер один».Если тщательно покопаться в историях зарождения того или иного суеверия, всегда найдется объяснимая причина. Просто по истечении времени многие факты забываются и история обрастает легендами и мифами.Например, известная примета о том, что если рассыпать соль, то обязательно будет ссора. Эта примета берет начало из давних времен. В Древней Руси к соли всегда относились очень бережно, да и была она крайне дорогой, потому что ее месторождения были разбросаны по всему миру. Чтобы купить ее, приходилось отправляться за сотни и тысячи километров. Трудности добычи и перевозки повышали важность продукта. Соответственно, соль была недешевым продуктом, поэтому даже незначительная потеря столь ценного товара имела значение.Именно соль стала признаком достатка. Традиция встречать гостей хлебом-солью берет свои корни именно отсюда. Таким образом хозяева показывали свое уважение к гостю. Солонки могли себе позволить лишь зажиточные люди, а на стол соль выставляли лишь по особым случаям и перед самыми дорогими гостями. И если вдруг гость случайно просыпал ценный продукт, это могло быть расценено как верх неуважения к хозяевам дома.В некоторых странах Востока существовал обычай скреплять договоры солью. Когда между странами и народами заключался союз, то, скрепляя его, их лидеры брали в рот каждый по щепотке соли из одной солонки.Также иногда соль шла в расчет за товар или оказанные услуги, заменяя деньги. Даже была способом расчета в качестве заработной платы. Кража или утрата соли была предметом ожесточенного спора и стала истоком приметы о ссоре из-за рассыпанной соли.Немало примет есть у представителей различных профессий, особенно у тех, чья работа сопряжена с риском.В целом, врачи всегда считаются реалистами. Но поскольку их профессиональная деятельность связана с большим напряжением, поэтому в этой сфере тоже есть свои приметы.- Если инструмент во время или до операции упадет на пол, то считается, что операция продлится по времени дольше запланированного или, того хуже, придется делать еще одну. Чтобы примета не сбылась, этот инструмент стараются не поднимать до конца операции, - поделился врач-травматолог Даба Банзаракцаев. – А еще есть негласная примета: не желать друг другу хорошего дежурства. Если невзначай все же пожелать всего хорошего коллеге, то тогда будет наплыв пациентов или же поступят люди с тяжелыми травмами. Закон парного случая - это когда за одно дежурство могут поступить несколько пациентов с одинаковыми переломами. Это уже проверенные приметы. Хочешь или не хочешь, но поверишь. Проверено на себе не раз.В интернете есть масса описанных докторами примет, например, хирурги никогда не назначают серьезные операции на понедельник или пятницу. Если случатся какие-то осложнения, то не будет нормального отдыха или работы.Медики боятся пациентов с рыжим цветом волос. Особенно анестезиологи. Хотя этому есть и научное обоснование: у рыжих повышен болевой порог, им нужно больше обезболивающего (а с этим сложно угадать). По статистике, у рыжих чаще случаются осложнения.В приемном отделении, согласно примете, стараются закрывать журнал поступления больных, чтобы пациентов было меньше. Если взять с собой на дежурство интересную книгу или фильм, времени на них не будет, придется заниматься работой. И наоборот, если ничего с собой не брать, экстренных случаев будет мало. Во время дежурства нельзя сидеть на столе, иначе кто-то умрет.Также у врачей не принято меняться дежурствами и операциями — считается, что тогда они обязательно будут сложными. Врачи скорой уверены: если первый вызов дежурной бригады был на пятый этаж в пятиэтажке без лифта, то всю смену придется подниматься пешком на последние этажи.Нельзя ронять истории болезней пациентов, а то у ее «хозяина» случится обострение или произойдет другая экстренная ситуация.В любом случае эти приметы родились не на пустом месте и передавались из уст в уста много поколений.В альпинизме также есть свои приметы. Но, в отличие от врачей, у альпинистов, наоборот, принято делиться благопожеланиями. Они обязательно желают друг другу легкого и хорошего восхождения.- Перед восхождением, если есть в группе женщины, то им категорически нельзя мыть голову. Как только они помоют голову в назначенный день восхождения, то обязательно происходили ситуации, которые тормозили группу. То ветер поднимался или начинался снегопад. Но это не относится к мужчинам. Есть, видимо, какая-то связь женских волос и гор, - вспоминает промышленный альпинист Базар Осоров. – Более опытные альпинисты стараются никогда не ссориться в горах. Считается, что горы этого не любят и обязательно будут неприятные последствия. Еще альпинисты не используют слово «последний», заменяя на определение «крайний». И стараются не говорить о горах плохие вещи, потому что потом не поднимешься на вершину вновь.В интернете пишут, что альпинисты – народ несуеверный. Но по факту они все равно придерживаются каких-то примет и суеверий на всякий случай. Ведь восхождение на вершины чревато разными опасностями.Профессия пожарного сопряжена с постоянной опасностью. Каждый раз, заступая на очередную службу, они рискуют собственными жизнями, спасая попавших в беду из огненной стихии и ограждая от огня остальных. Мы решили уточнить, в какие приметы верят наши спасатели.- По моим наблюдениям, не все сотрудники верят в приметы. В процентном соотношении это примерно 50 на 50. Например, есть общая расхожая примета, что во время смены нельзя натирать маяки, то есть мигалки на машинах. Если натрут, то обязательно поедут на вызов. Также слышала от коллег примету про сапоги, то есть если натереть их перед сменой, то эти самые сапоги не дадут просидеть на месте. Еще есть поверье про стрижку перед сменой, что желательно воздержаться от похода в парикмахерскую. К сожалению, никто не знает, какие будут последствия, если не прислушаться к примете. Но проверять никто не будет, мало ли, – рассказывает диспетчер пожарной связи 72-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Бурятии Анастасия Колодина.Как оказалось, наши пожарные не особо суеверные, поэтому мы поискали дополнительный список примет, связанных с этой профессией. Например, в день первого боевого дежурства новичок должен пройти обязательное «посвящение». Новоиспеченного пожарного обливают холодной водой с головы до пят. Только после такого посвящения он имеет право считать себя полноценным членом коллектива.Пожарные никогда не прощаются друг с другом за руку. Поэтому они обычно говорят: «Не прощаемся». Нарушители этой традиции часто через короткий промежуток времени встречаются вновь. При изменении караулов желают друг другу «сухих рукавов».Если пожарный надел на боевое дежурство новую форму или выстиранную накануне дежурства амуницию, то на очередном карауле не будет ни сна, ни покоя. Чтобы избежать такого, они придумали действие, которое нейтрализует чистенькое обмундирование - новенькую форму всем караулом принято потоптать для того, чтобы она выглядела так, будто уже давно прошла «боевое крещение».Следующие, достаточно распространенные приметы придумали ленивые пожарные. Если пожарный перед боевым дежурством почистит сапоги, то они не дадут ему покоя целые сутки. Опрятный боец «заставит» караул в течение всего дежурства выезжать на тушение пожаров. Помыть боевой автомобиль во время дежурства - плохая примета. Во все последующие часы дежурства того дня можно ждать много выездов.Если в пожарном депо случайно заночует кошка, то огнеборцы строго охраняют от нее вход в комнату диспетчеров. Если кошка в диспетчерской громко замяукает, следует ожидать пожара. Если дорогу пожарному автомобилю, спешащему на вызов, перебежит черная кошка, то разворачиваться и менять маршрут водитель, конечно, не станет. Однако он должен трижды плюнуть через левое плечо, развернуть фуражку козырьком назад и проехать таким образом метров двадцать, чтобы на душе был полный порядок.Людям свойственно испытывать потребность в объяснении явлений и событий. Если удалось объяснить, значит есть контроль. А то, что не поддается контролю и логике, переходит в область примет и суеверий и, прочно вплетаясь в нашу реальную жизнь, придает ей некое очарование и чувство опоры.Мы не встречали журналистов, которые верят в приметы. Но очень часто замечаем «закон парных случаев», когда пишешь на одну тему и тут же «прилетают» похожие истории.Необходимо помнить, что суеверия имеют только ту силу, которой люди их сами наделяют. Если человек действительно во что-то верит, то это, как правило, и происходит. В психологии это называется самовнушением.