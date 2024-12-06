Общество 06.12.2024 в 15:07

Новосибирский врач поставил котику протезы вместо отмороженных лапок

Неравнодушные люди собрали почти полмиллиона на уникальную операцию животному
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Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский врач поставил котику протезы вместо отмороженных лапок
Фото: Предоставлено хозяйкой Арни﻿
Врач из Новосибирска Сергей Горшков поставил протезы коту Арни, который чуть не погиб в 30-градусный мороз на улице в Ижевске. Отмороженные конечности коту пришлось ампутировать, а неравнодушные люди собрали почти полмиллиона на уникальную операцию животному. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

ЧП случилось зимой 2023 года в городе Ижевске. Местный житель по дороге домой случайно заметил в снегу кота. На улице было -30 градусов, мужчина забрал животное с улицы и отвёз в ветклинику. Диагноз был неутешительным: котик отморозил четыре лапы, уши и хвост.

- Кота назвали Арнольд, кончики лап и хвост ему пришлось ампутировать. Я увидела его снимки в соцсетях и подумала, что у кота-инвалида нет шансов на новый дом, посовещалась с родными и взяла его к себе. Арнольд оказался очень ласковым, без проблем освоил лоток. Мои 5 кошек и собака его жалели и не обижали, рассказала жительница Ижевска Алевтина Блинова.

Вскоре женщина прочла про новосибирского врача Сергея Горшкова, который устанавливал протезы кошкам и собакам. Алевтина решила рискнуть и в мае поехала на консультацию в Новосибирск, животному сделали КТ, объяснили, как пройдет операция. Но ее стоимость семье Алевтины было не потянуть.

- Я обратилась за помощью к неравнодушным жителям Удмуртии, с помощью фондов «Четыре лапы» и «ИГГС Ижевск» нам удалось собрать 300 тысяч рублей на две операции и 136 тысяч рублей на изготовление самих протезов. Сергей Горшков оперировал Арнольда в московской ветеринарной клинике. Протезы устанавливали в два этапа — 20 и 25 ноября. Мы очень волновались за Арнольда, но всё прошло успешно, — продолжает Алевтина.

После операции Арнольд сначала боялся протезов, даже пытался грызть их, поэтому ему пришлось надеть специальный воротник. Через пару дней кот научился ходить на новых лапках. Ветеринары пообещали совсем скоро выписать его домой.

- Мои дети как узнали про протезы, так придумали ему кличку «Железный Арни», кот-терминатор. Это первый кот с четырьмя протезами в Удмуртии, у него уже есть своя страница в соцсетях, спасибо всем неравнодушным людям за помощь! Соседи тоже не против того, что Арни будет жить с нами: топота его почти не слышно, как будто ёжик ходит, - рассказала хозяйка Алевтина. - Ветеринары говорят, что Арни сейчас третий в России кот на четырёх протезах и четвёртый по счёту в мире.
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