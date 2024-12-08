В Бурятии горнолыжный комплекс готовится открыть тюбинговую трассу

Вот и наступила зима, принеся с собой мороз и сезонные развлечения. Теперь каждый из нас может нарядить елочку для создания праздничной атмосферы, слепить во дворе здоровенного снеговика, отыскать самую большую сосульку, покататься на санках, коньках, лыжах и, конечно, на тюбингах.В отличие от других видов зимнего отдыха, катание на тюбингах (в народе говорят на «ватрушках») славится исключительной популярностью среди людей разного возраста. Ведь на лыжах или коньках кататься умеет далеко не каждый, а вот усесться на надувные санки и спуститься со снежного склона по силам каждому. Правда и проблем из-за этого возникает больше.– Одна из самых распространенных зимних забав – катание на «ватрушке». Развлечение насколько веселое, настолько и травмоопасное, особенно для детей, – отмечают в МЧС России.В МЧС России регулярно напоминают о том, что «ватрушка», или, как она правильно называется, тюбинг отличается легкостью скольжения и высокой скоростью, при этом ею довольно сложно управлять, так как сама она громоздкая. Из-за этого каждую зиму в разных уголках страны звучат печальные новости о происшествиях при катании.– Для того, чтобы не стать участниками таких новостей, следует соблюдать простые правила безопасности. Выбирайте для катания только пологие склоны без ям и трамплинов. Не разрешайте детям одним кататься на «ватрушках», при наборе скорости они становятся практически неуправляемыми и ребенок может просто не успеть затормозить или выскочить в случае опасности. Не прикрепляйте «ватрушки» друг к другу, делая из них «паровозик». Также не катайтесь с горок вблизи деревьев, домов и заборов, – рекомендуют в МЧС России.Прикреплять «ватрушки» к автомобилям и снегоходам, а также кататься на них там, где внизу расположена проезжая часть, категорически запрещено. Пренебрежение этими правилами может закончиться тяжелыми травмами или даже обернуться летальным исходом.Где же тогда кататься на тюбингах? Для этого подойдет, к примеру, горнолыжный комплекс «Гора Орлиная».Гора Орлиная, расположенная в микрорайоне Верхняя Березовка, вошла в историю предпринимательства как многострадальная. Долгие годы она привлекала внимание многочисленных потенциальных инвесторов, которые хотели заработать, построив там лыжную базу. Но осилить строительство смог лишь бизнесмен из Челябинской области Дмитрий Ильдеров, который и взял строительство первого в Улан-Удэ горнолыжного комплекса в свои руки, вложив в проект 20 млн рублей из собственного бюджета.Открытие первого этапа строительства горнолыжного комплекса «Гора Орлиная» состоялось 27 декабря 2023 года. Дмитрий Ильдеров тогда отметил, что «на строительство горнолыжного комплекса ушло всего четыре месяца». Однако реализацией этого проекта он занимался последние несколько лет. Для всесезонного досуга в будущем он планировал построить на территории искусственные водоемы с пляжами. Один из них должен быть отведен для платной рыбалки.– Мы уже ведем переговоры с одним из предпринимателей города насчет того, чтобы зарыбить водоем. Поэтому платная рыбалка у нас, безусловно, будет, но уже в следующем году. На данный момент водоем создан. Мы уложили гидроизоляцию, заполнили его водой, опробовали. Но вот остается только зарыбить. Этой зимой будем его эксплуатировать для оснежения трасс, – сообщил нам на днях бизнесмен.Со дня на день на территории горнолыжного комплекса откроют зимний сезон, заработает несколько трасс. Две - для лыжников: «Школа» и «Пионер». А также тюбинговая трасса «Ватага», предназначенная для спусков на надувных «ватрушках».– «Ватага» у нас немного работала и в прошлом сезоне, но в этом она откроется самая первая. Можете прийти покататься уже на этой неделе. Горнолыжку же мы только-только укатываем. Снега выпало много, но для открытия лыжной трассы недостаточно. Поэтому будем его вновь генерировать, – поделился Дмитрий.На втором этапе строительства «Горы Орлиная» помимо «Ватаги» должны были оборудовать 900-метровую трассу высокой сложности - «Победа», а также вторую трассу протяженностью 4650 метров средней сложности под названием «Кино». Однако они остаются в планах на будущее.– «Победы» и «Кино» пока нет. Мы не получили финансирования. Поэтому посмотрим, как получится. Планы, конечно же, есть, но уже на следующие сезоны. Весь вопрос упирается в финансирование. Вдобавок у нас появился параллельный проект «Самая длинная тропа на Дальнем Востоке». В 2025 году от «Горы Орлиная» будет строиться целая сеть троп по г. Улан-Удэ. Мы, соответственно, «завязываемся» на этот проект, участвуем в нем, как одна из точек притяжения жителей, – рассказал Ильдеров.О том, что в скором времени у нас начнется строительство самой длинной тропы на Дальнем Востоке, стало известно в середине осени.– В Улан-Удэ существуют две тропы здоровья, которые обслуживает МБУ «Городское лесничество». В прошлом году на тропе «Юго-западная» открыли хорошую смотровую площадку, людям нравится. В этом году мы ведем подготовку к строительству самой длинной тропы здоровья на Дальнем Востоке – 17 километров, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.Маршрут проложат от базы «Снежинка» до «Горы Орлиная» с выходом на Этнографический музей и Центр восточной медицины.– Сейчас мы разрабатываем концепцию, делаем трек, смотрим перепады высот. Обязательно будет километровый участок для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для маломобильных групп. Тропа будет отвечать всем требованиям. В будущую тропу здоровья будут включены некоторые протоптанные неофициальные тропы здоровья, – добавила Светлана Григорьева.Стоит отметить, что подобные тропы всегда строились за счет волонтеров или грантов. Самая длинная тропа на Дальнем Востоке будет строиться за счет прямого бюджетного финансирования впервые. К тому же, по словам директора МБУ «Городское лесничество», еще не бывало такого, чтобы столь большой объем работ, где приложено немало ручного труда, делали за один строительный сезон.Мэр Улан-Удэ уже утвердил концепцию самой длинной тропы здоровья. Работы проведет подрядчик, который определится на торгах. Проект полностью реализуют в 2025 году.– Мы сделали акценты на видовые места, чтобы привлечь большее количество людей, которые занимались бы спортом. Вторая наша «фишка» – мы закольцевали наши сети троп. Это точки для принятия решений в разных ситуациях. Если человек мало подготовлен или передумал, то он будет возвращаться не по той же тропе, а по другой, по кольцу, – рассказал проектировщик Дмитрий Ильдеров.По классификации троп акцент сделан на второй категории, то есть для более-менее подготовленных людей. Любой человек может пройти по тропам, но при этом есть сложные участки, где смогут ходить подготовленные группы, а менее сложные подойдут для всех отдыхающих. На входных группах тропы установят освещение и видеонаблюдение. Для удобства посетителей будут размещены QR-коды со ссылкой на сайт сети троп, где есть возможность просмотра их детализации и геопозиционирования, а также включение аудиогидов, тактильные информационные таблички и т. д.В разработке проекта комплексного благоустройства тропы помимо проектировщиков приняли участие и общественники, в частности, основатель «Большой Байкальской тропы» Андрей Сукнев и другие.Фото: горнолыжный комплекс «Гора Орлиная»