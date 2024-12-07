В Бурятии популярная гора Мамай стала платной

Гopa Мамай стала особо охраняемой зоной, поэтому посещение станет платным для многих туристов. Но жители Бурятии, прописанные в регионе, платить не будут.

Как сообщили БУ «Бурприрода», на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии создали особо охраняемую природную территорию площадью более 121 гектара. Природный парк образован с целью сохранить ценные природные комплексы, разработать и внедрить эффективные методы охраны ландшафтов и поддержания экологического баланса, организовать условия для отдыха, проведения научных исследований и мониторинга.



Размер оплаты за посещение горы теперь составит 84 рубля 22 копейки. Для жителей с пропиской Бурятии посещение без оплаты.

Гора Мамай находится в 11 км от озера Байкал, в восточной части хребта Хамар-Дабан.



Фото от Антона Алексеева.