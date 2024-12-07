В атмосферу Улан-Удэ снова попал бензапирен

В атмосфере Улан-Удэ снова зафиксированы аномально высокие уровни бензапирена – ядовитого вещества, образующегося в результате сжигания угля, дров и выбросов дизельного автотранспорта.



По данным Бурпогода в ноябре средняя концентрация бензапирена, по данным мониторинга, составила 10 ПДК (Предельно-допустимая концентрация). Улан-Удэ уже давно входит в число самых загрязненных российских городов, что связано с несколькими факторами – атмосферными явлениями, затрудняющими рассеивание грязного воздуха (Улан-Удэ находится в котловине, а зимой часто стоит безветренная погода) и массовым сжиганием твердого топлива. Именно поэтому наиболее значительное увеличение концентраций бензапирена, обладающего канцерогенным действием, наблюдается зимой, достигая максимума в декабре-январе, когда в прошлые годы наблюдались концентрации до 24 ПДК. Основные источники бензапирена – Улан-Удэнская ТЭЦ-1, котельные, печи частного сектора и дизельный автотранспорт.



Значительно улучшить состояние воздуха в Улан-Удэ мог бы перевод энергетического сектора на природный газ. Однако «Газпром» увязывает газификацию Бурятии только с прокладкой нового газопровода «Сила Сибири-2», маршрут которого пройдет по территории Бурятии- в Монголию и далее в Китай. Пока реализация проекта тормозится крайне низкой ценой, которую предлагает Китай российской стороне.



Медики советуют в безветренные дни, когда концентрация бензапирена и еще одного загрязнителя – мелких пылевых частиц PM 2,5 – реже выходить на оживленные улицы, носить медицинские маски и респираторы, которые значительно снижают поступление вредных веществ в легкие, а дома пользоваться очистителями и увлажнителями воздуха.



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