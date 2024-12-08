Общество 08.12.2024 в 09:30

В Улан-Удэ уже второй день проходит Мясная ярмарка

Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ уже второй день проходит Мясная ярмарка

В Улан-Удэ уже второй день проходит Мясная ярмарка. Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы.

- Традиционная республиканская сельскохозяйственная мясная ярмарка будет проходить в течение двух дней - сегодня и завтра, - сообщают в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы и другие дары природы от производителей со всей республики по адресам:

-ТРЦ «Capital Mall» пр. Автомобилистов, д. 4а/1;

-ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;

-ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;

-Торговые ряды «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 13а.

 

Фото: Номер один

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