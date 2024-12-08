Общество 08.12.2024 в 09:30
В Улан-Удэ уже второй день проходит Мясная ярмарка
Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы
В Улан-Удэ уже второй день проходит Мясная ярмарка. Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы.
- Традиционная республиканская сельскохозяйственная мясная ярмарка будет проходить в течение двух дней - сегодня и завтра, - сообщают в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы и другие дары природы от производителей со всей республики по адресам:
-ТРЦ «Capital Mall» пр. Автомобилистов, д. 4а/1;
-ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;
-ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;
-Торговые ряды «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 13а.
Фото: Номер один