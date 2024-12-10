Общество 10.12.2024 в 09:00

Паспорт в залог

Законно ли оставлять в залог в прокате коньков?
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Паспорт в залог
Номер один

Вопрос: «Законно ли в прокате коньков оставлять паспорт в залог?»

Тамир Ц.

Нет. Предметом залога может быть только имущество. Паспорт — не имущество. Требовать его в залог, например, при прокате спортинвентаря — незаконно. Не оказывать услугу из-за отказа оставить паспорт — тоже незаконно. Это касается и других личных документов.

Даже если вы добровольно оставляете паспорт, сам факт принятия его в залог — нарушение закона. Такие действия могут быть квалифицированы как изъятие паспорта — это прямо запрещено п. 22 Положения о паспорте гражданина РФ.

Для того, кто забирает документ, предусмотрено предупреждение или штраф — 100 руб. За незаконное изъятие паспорта — от 100 до 300 руб. Основание: ст. 19.17 КоАП РФ.

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