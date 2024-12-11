Уборка снега во дворе многоквартирного дома

Вопрос: «В какие сроки должны чистить дорожки после снегопада во дворе многоквартирного дома?»

Юрий Олегович П.

Убирать снег с придомовой территории, которая входит в состав общего имущества собственников и на прилегающей к МКД территории обязаны Управляющие организации. Рекомендации по срокам уборки снега и льда содержатся в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170.

Существуют следующие требования к очистке территории от снега:

- дворники счищают снежный покров в утренние часы ежедневно. Если снег не выпал, уборку выполняют в соответствии с графиком, утвержденным на осенний период;

- слой снежного покрова меньше 2 см только подметают;

- слой снега более 2 см убирают лопатами: сдвигают к краю проезжей части или краю пешеходной зоны;

- профилактику образования сугробов выполняют там, где ездят машины и ходят люди;

- расчищают крышки люков, гидрантов, крыльцо у входной группы в дом; общая глубина сугробов не должна превышать 15 см, если снегопад не прекращается;

- выполняют антигололедные мероприятия: посыпают песком, солью, выдалбливают наледь;

- снежные наносы после сильной метели нужно ликвидировать в течение 5 часов после прекращения осадков.

Важно знать, что в первую очередь очищают пешеходные дорожки и тротуары, зоны перед подъездами МКД, а потом уже проезды, детские площадки и другие используемые зимой объекты придомовой территории.