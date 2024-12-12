Общество 12.12.2024 в 08:00

Постановка АВТО на учет

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Постановка АВТО на учет
Номер один

Вопрос: «Обязательно ли ставить на учет автомобиль?»

Каждое транспортное средство, которое ездит по дорогам общего пользования, должно быть зарегистрировано. Регистрацией транспортных средств занимаются подразделения ГИБДД и специализированные организации.

Обязательно должны ставиться все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более 4 кВт или чья скорость может превышать 50 км/ч. Также регистрировать необходимо прицепы и автотранспорт, которые временно привезены в Россию из других стран на срок более 1 года.

Поставить машину на учет могут владельцы, которым исполнилось 16 лет. Регистрировать автомобиль в ГИБДД может лично хозяин или его доверенное лицо.

Помните, что необходимо в обязательном порядке получить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Ездить без этого документа запрещено. Штраф за езду без него - 500 рублей. Срок действия регистрации неограничен.

Поставить авто на учет следует в течение 10 дней после покупки. На 11-й же день, согласно ст. 19.22 КоАП РФ, граждан могут оштрафовать на 1500-2000 рублей, должностных лиц - на 3000-4000 рублей, юридических лиц - на 30000 - 40000 рублей.

Какие нужны документы для постановки на учет?

- паспорт;

- заявление;

- полис ОСАГО;

- договор купли-продажи;

- квитанция об оплате госпошлин.

В некоторых случаях список документов на регистрацию машины может быть расширен.

Для регистрации авто можно обратиться:

- отделение МФЦ (где есть площадка для осмотра автомобиля, и нужно заранее записаться через Госуслуги);

- Госуслуги (Регистрация ТС-Нужная ссылка-Подразделение ГИБДД);

- подразделение ГИБДД.

При любом из способов автомобиль в обязательном порядке осмотрит инспектор ГИБДД/особый работник дилерского центра.

Как встать на учет в ГИБДД?

1. Записаться (лично/через Госуслуги).

2. Приехать в ГИБДД с документами.

3. После заполнения документов сотрудники ГИБДД сверят VIN-номера, номера двигателя и шасси с данными из ПТС.

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