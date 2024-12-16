Общество 16.12.2024 в 09:00

Доверенность на получение пенсии

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Доверенность на получение пенсии
Pixabay

Вопрос: «Я являюсь пенсионером. Хочу оформить на дочь доверенность на получение моей пенсии. Как это сделать?» 

Анна Николаевна К.

Пенсию по доверенности получает другой человек, если пенсионер не может сделать это самостоятельно. Юридически грамотный документ поможет составить нотариус.

Обязательные реквизиты:

- название документа — доверенность;

- место и дата составления;

- Ф. И. О., место регистрации и паспортные данные пенсионера и поверенного;

- полномочия поверенного получать пенсию и фиксированные выплаты к ней;

- тип пенсии — например, по старости или состоянию здоровья;

- срок действия — если он не указан, документ действует год;

- подпись пенсионера;

- указание на того, кто заверял документ.

Заверить документ пенсионер может только лично, понадобится его паспорт. Поверенному присутствовать не обязательно, достаточно ксерокопии его паспорта. Удостоверяет документ нотариус.

Если нотариуса нет, документ может заверить:

- глава местной администрации или самоуправления;

- работодатель (если пенсионер трудоустроен);

- учебная организация (если пенсионер проходит обучение);

- представитель администрации больницы или дома-интерната;

- руководитель органа социальной защиты населения.

Однако заверителю нужно подтвердить, что он имеет на это право:

- в больнице оформить справку о лечении;

- в организации соцобслуживания — справку о проживании;

- по месту работы — справку о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, ее также можно получить в личном кабинете на «Госуслугах».

Доверенность действует сразу, как ее заверили. Оформить ее можно на любой срок. Но если он больше года, пенсионеру нужно ежегодно подтверждать регистрацию по месту жительства или пребывания в территориальном отделе СФР. Для этого нужно обратиться в Соцфонд лично.

Если пенсионер не может сам поставить подпись или прийти в СФР, то по его просьбе и в его присутствии получить выплату и расписаться в документах может другой человек — он должен предъявить паспорт пришедшему на дом сотруднику СФР.

Стоимость услуг нотариуса складывается из двух тарифов — федерального и регионального.

Федеральный тариф составляет 200 рублей. Тарифы субъекта есть на сайте региональной нотариальной палаты.

Льготы на услуги нотариусов есть у этих категорий:

- люди с инвалидностью по зрению, I и II группы, с инвалидностью с детства;

- дети с инвалидностью;

- дети-сироты;

- участники СВО и члены их семей;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

- бывшие узники фашистских концлагерей;

- полные кавалеры ордена Славы;

- Герои Советского Союза;

- Герои РФ.

Отозвать доверенность можно в любой момент — через нотариуса. Причем необязательно того, кто ее оформлял.

Важно! Нотариус может отменить любую доверенность.

Когда доверенность уже не действует:

- если пенсионер ее отменил;

- истек срок действия;

- поверенный отказался от полномочий;

- доверитель стал недееспособен, пропал без вести или умер.

Если пенсионер недееспособен, доверенность не нужна: право получать выплаты автоматически переходит к законному представителю. Обычно это дети или опекун.

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справбюро

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