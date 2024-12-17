Справка о несудимости
Вопрос: «Хочу оформить охотничий билет. Как и где получить справку об отсутствии судимости?»
Анатолий Сергеевич С., г. Улан-Удэ
Полностью документ называется так: «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». Такая справка покажет не только то, была у человека судимость или нет, но и чем закончилось уголовное преследование, была ли судимость снята.
Получить ее можно разными способами:
1. На «Госуслугах», если есть подтверждённая учётная запись. В личный кабинет после обработки заявки придёт справка с электронной подписью. Она равнозначна бумажной.
2. В отделении МВД. Узнайте заранее, нужна ли запись на приём, по телефону местного подразделения.
3. В МФЦ.
4. В консульстве или посольстве РФ за рубежом.
Услуга бесплатная, кроме случая, когда справка нужна с апостилем для предоставления за границей. За такую придётся заплатить госпошлину — 2500 рублей. Срок изготовления бумажной и электронной справки — до 30 дней. Для проставления апостиля может понадобиться ещё 5 рабочих дней.
Для оформления справки понадобятся документы:
- Паспорт РФ или сканы его страниц с фото, регистрацией, данными о воинской обязанности и семейном положении при подаче заявления онлайн. Для иностранных граждан — разрешение на временное проживание или вид на жительство, а при необходимости — заверенный нотариусом перевод документов на иностранном языке — либо сканы этих документов.
- Нотариальная доверенность на ваше имя или её электронная версия — если оформляете справку на другого человека.
Справка бессрочная, но организации часто просят выданную не ранее, чем три месяца назад.
В каких еще случаях нужна справка?
- Трудоустройство. На некоторые должности нельзя устроиться с судимостью: например, медицинским или социальным работником, педагогом, полицейским, госслужащим.
- Опека или попечительство. Будущие родители должны подтвердить, что у них нет непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления и уголовного преследования по некоторым статьям.
- Получить студенческую или рабочую визу, оформить разрешение на проживание или работу за границей, если того требуют правила страны.
- Оформить охотничий билет или разрешение на ношение и хранение оружия.