Общество 18.12.2024 в 09:00

Выгодный отпуск в 2025 году

Какие даты выбрать?
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Выгодный отпуск в 2025 году
Pixabay

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, когда выгоднее пойти в отпуск в следующем году?»

Аюр Баторович Ц.

Вот что нужно иметь в виду, когда будете выбирать даты отпуска на 2025 год.

Чтобы получить больше денег, берите отпуск в месяцах, где больше рабочих дней. Тогда стоимость рабочего дня ниже, а значит — меньше и потери в зарплате.

В этих месяцах в 2025 году выгоднее работать: январь, май, июнь, ноябрь А в этих - отдыхать: апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь.

Чтобы дольше отдохнуть, оформляйте отпуск:

- между выходными

- до и после длинных праздников.

Выходные в отпуске: выгодно или нет? Отпуск считается и оплачивается в календарных днях. Начало и конец отпуска могут выпадать как на рабочие, так и на выходные и праздничные дни — вы сами выбираете, как выгоднее и удобнее. Если вы хотите получить больше отпускных, то стоит включать нерабочие дни в отпуск.

 

 

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