Жилье в дар и прописанные лица

Вопрос: «Мне бабушка подарила квартиру. Могу ли я выписать из нее родственника, не указанного в договоре дарения?»

Алла Романовна Т.

При переходе права собственности на квартиру по договору дарения новый владелец имеет законное право на выселение прописанных в ней граждан из данного жилого помещения.

Однако следует учитывать следующие аспекты:

1. Процедура выселения может быть осуществлена только в случае личной явки прописанного лица в компетентные органы (органы МВД России, МФЦ) с целью выражения желания на снятие с регистрационного учета. Также заявление можно подать через Госуслуги.

2. В случае если прописанный гражданин не согласен с процедурой выселения, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением об утрате права пользования им жилым помещением и снятии его с регистрационного учета.

Для разрешения данного вопроса могут быть использованы положения п. 2 ст. 292 ГК РФ: «Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом». В порядке ст. 304 ГК РФ собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти права и не были соединены с лишением владения.

Для подтверждения отсутствия проживания прописанного лица (например, с помощью свидетелей), отсутствия личных вещей в жилом помещении и неучастия в содержании (ремонт, коммунальные услуги и прочее) вам необходимо подготовить исковое заявление о прекращении права пользования жилым помещением на основании перехода права собственности по договору дарения. При этом следует ссылаться на п. 2 ст. 292 ГК РФ.

Для разрешения данного вопроса необходимо представить следующие документы:

1) свидетельство о праве собственности на квартиру (оригинал или нотариально заверенная копия);

2) документы, подтверждающие факт прописки родственника (выписка из поквартирной карточки, т.е. справка о составе семьи). Справку можно получить в ТСЖ или в управляющей компании, где будут указаны: кто прописан, дата регистрации, дата рождения, ФИО;

3) паспортные данные родственника;

4) другие документы, подтверждающие обоснованность требования о выселении родственника из данного имущества.

Для сведения. Договор дарения может быть заключен с условием пожизненного проживания дарителя. Этот вариант часто рассматривается людьми пожилого возраста, которые передают квартиру своему родственнику, но желают обеспечить себя дополнительной защитой и сохранить право на проживание в данном жилом помещении. В таких случаях невозможно выселить дарителя, поскольку это условие предусмотрено положениями договора. В договоре может быть установлено, что даритель будет занимать одну из комнат и пользоваться общими помещениями.

При получении квартиры в качестве наследства или по договору дарения, регулирование отношений в данной сфере осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также применимыми статьями Жилищного кодекса Российской Федерации, касающимися прав собственников жилых помещений.