В Улан-Удэ из-за ремонта массово отключат свет

Сегодня в ряде районов Улан-Удэ из-за ремонтных работ пройдут отключения электричества. Как сообщили в «Бурятэнерго», света не будет по следующим адресам:- ул. Листовая 1-150- ДНТ «Ботаника»- ул. Дацанская 102-173, ул. Локомотивная 34-69, ул. Орешково 4-161.- СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Баяр-плюс», ДНТ «Пригородное», ДНТ «Жаргаланта», ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ «Туяа», сад «Дружба», сад «20 лет Победы»- ул. Проселочная, 1-17, ул. Сельская, 1-10, ул. Ольхонская, 1-29, ул. Баргузинская, 1-19, ул. Степная протока, 1-50, сад «Весна», сад «Коммунальник», сад «Дружба», сад «20 лет Победы».- п. Исток ул. Мирная 28, ул. Полевая 1-31, ул. Природная 1-25, ул. Покровская 1-17, ул. Центральная 1-30, ул. Полынная 10.Кроме того, ремонтные работы запланировала и ТГК-14. Из-за них сегодня с 10:00 до 14:00 отключат тепло и горячую воду в поселке Энергетик 35, 37, 41, 42 и детском саду «Капитошка». Также из-за ремонта тепло и горячую воду отключат жителям ул. Теплотехническая 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 15.