Председатель Народного Хурала Бурятии принял участие во вручении госнаград

Глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков передали звезды Героя Российской Федерации семьям погибших участников СВО Владимира Белокопытова и Жаргала Дашиева, а также наградили десятки бойцов государственными наградами.На сегодняшний день уже 17 военнослужащих из Бурятии удостоены звания Героя Россия. Недавним указом президента России этот список пополнился еще на два имени.- Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим землякам Жаргалу Баировичу Дашиеву и Владимиру Ивановичу Белокопытову - участникам СВО, которые достойно выполняли боевые задачи и погибли, защищая нашу родину. Они до конца остались верны воинскому долгу и присяге. За мужество, героизм и отвагу президент РФ Владимир Путин присвоил им высокое звание Героя РФ посмертно. Сегодня мамам наших героев Анне Павловне, Рыгземе Доржиевне мы выражаем искреннюю признательность, благодарность за воспитание мужественных сыновей, настоящих защитников отечества. Именно благодаря таким крепким парням победа будет обязательно одержана. Вечная слава героям, - сказал Владимир Павлов.Уроженец села Читкан Баргузинского района младший сержант Владимир Иванович Белокопытов 24 сентября 2022 года был призван по мобилизации. Был командиром боевой машины мотострелкового батальона. Гвардии младший сержант со своим подразделением штурмовал Угдедар. Он первым зашел в город Угледар, после чего установил флаг России над одним из зданий. Это был первый его штурм, благодаря этому подвигу наши войска отбили город. Владимир Иванович скоропостижно скончался девятого ноября в больнице в Донецкой Народной Республике. Умер от острой коронарной недостаточности, не дождавшись вручения звезды Героя. Похоронен в родном селе.Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2024 года гвардии младшему сержанту Белокопытову Владимиру Ивановичу было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).- Сегодня тяжелый день, но в то же время знаменательное событие для Баргузинского района – семье Владимира Ивановича передали на хранение звезду Героя. Это первый Герой России в истории Баргузинского района. Мы гордимся тем, что у нас есть такой земляк. Огромное спасибо родителям за воспитание такого сына. Земляки ждали его, готовились к встрече, но сердце солдата, к сожалению, не выдержало. Мы будем чтить его память, его имя будет присвоено одной из улиц нашего района, - сказал председатель совета депутатов Баргузинского района Зорикто Сундаров.Награда Владимира Белокопытова была передана на хранение его матери и сыну. Также на церемонии присутствовали и три дочери бойца.Другой пример мужества и отваги - Жаргал Баирович Дашиев, уроженец села Сосново-Озерское Еравнинского района. 24 февраля 2024 года он со своим взводом продвинулся вглубь обороны противника. При попытке продвинуться на дальнейшие рубежи попал под артиллерийский обстрел со стороны противника, в ходе которого сам Дашиев и часть взвода десантников получили ранения. Несмотря на полученное ранение, Дашиев оказав себе медицинскую помощь и организовал оборону на занятом рубеже. В течение дальнейших пяти часов младший лейтенант Дашиев отбил пять контратак противника, уничтожив при этом более 20 националистов. Понимая, что не может дальше командовать взводом, Дашиев передал командование одному из своих бойцов, а сам остался на позиции. Скончался от многочисленных осколочных ранений.За Мужество и Героизм, проявленные при исполнении воинского долга указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2024 года присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).- Сегодня мы чествуем память нашего героя Жаргала Баировича Дашиева. Склоняем головы перед мужественностью и самоотверженностью нашего земляка. Он родился и учился в Еравне, с юности отличался добротой, целеустремленностью. Всегда был готов прийти на помощь. С первых дней СВО защищал родину. В память о Жаргале в его родном селе Сосновоозерск установлен бюст, - рассказал глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.Золотую звезду Героя передали на хранение семье Жаргала - маме и супруге. В зале также присутствовали дети бойца - две дочери и сын.На церемонии чествования бойцов СВО вручили и другие награды – Георгиевские кресты, медали «За участие в СВО» и «За храбрость», медали Суворова. Награды получили десятки военнослужащих, которые защищают Родину.К слову, медаль «Благодарная Бурятия» участникам СВО вручалась впервые.