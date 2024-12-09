Общество 09.12.2024 в 10:33

Веселиться ли Бурятии на новогодних корпоративах во время СВО?

Глава республики высказал свою точку зрения
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Текст: Петр Санжиев
Веселиться ли Бурятии на новогодних корпоративах во время СВО?

Алексей Цыденов на пресс-конференции в ответ на вопрос СМИ прояснил, этично ли жителям республики веселиться на новогодних праздниках, когда идет специальная военная операция.

- Никто не говорит, что не должно быть праздников. И ребята наши там (в зоне СВО — прим.) против того, чтобы все праздники отменить, они, наоборот, за то, чтобы здесь была хорошая жизнь. Загонять себя в тоску не нужно. Но и какое-то там безудержное веселье - это тоже неправильно. Жизнь продолжается. Не вижу ничего предосудительного, если на предприятиях, на работе коллектив соберется и нормально, без особой помпы отметит новогодний праздник. И сами наши бойцы не поддерживают введение тотального траура, - отметил Алексей Цыденов.

 

Фото: Номер один

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