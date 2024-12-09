Бурятия готовит сюрприз своим бойцам на СВО

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что бойцы частей из республики, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получат в преддверии Нового года подарки. От имени республики сейчас их уже закупают. Он рассказал об этом на пресс-конференции для республиканских СМИ.Подарок получит каждый боец «бурятских» армейских подразделений.«Неважно родился он в Бурятии или нет — он из нашего подразделения. Постараемся поднять всем настроение, создать праздничный настрой перед Новым годом», - сказал глава.Алексей Цыденов напомнил, что республика поддерживает своих земляков на спецоперации с первых дней ее проведения.«Вся республика объединилась. По линии государственной поддержки у нас, всего, более 7 миллиардов рублей с начала 2022 года направлено на эти цели. В этом году общая сумма порядка 2,9 млрд. рублей. Это все — единовременные выплаты, материально-техническое обеспечение. Закупка всего необходимого. Более 350 тыс. единиц разной продукции мы отправили с начала СВО, более 600 транспортных средств, рации и т. д.», - рассказал он.По словам главы, сопоставимую поддержку бойцам оказывают люди. Активно работают добровольческие организации.«Плюс у нас более 40 мер соцподдержки по бойцам СВО, их близким. Одна из последних — по пропавшим без вести. У них выплат боевых нет, идет «голый» оклад, а семья здесь. Мы сейчас субсидируем полностью семьям ребят, которые без вести пропали, плату за ЖКХ, за дрова, если дом частный», - отметил Алексей Цыденов.Недавно республику посетил замкомандующего Восточным военным округом. Он ознакомился с работой, которая ведется в контексте СВО по социальному направлению. «Он был во многих субъектах, в дальневосточных практически во всех, и наш опыт отметил, как достойный, чтобы масштабировать», - подчеркнул глава. Наработки замкомандующего рекомендует минобороны для внедрения по стране.Бурятия также хорошо работает с ранеными земляками, которые проходят лечение в госпиталях. Такое теплое отношение позволяет им восстанавливаться быстрее других раненых. Это отмечают врачи госпиталей.