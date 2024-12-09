Общество 09.12.2024 в 10:53

Цены на дрова в Бурятии могут «успокоиться»

Глава республики на пресс-конференции объяснил резкий рост цен на дрова
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Текст: Андрей Константинов
Цены на дрова в Бурятии могут «успокоиться»
Фото: архив «Номер один»
«Цены объективные. Из чего они формируются? Раньше, когда объем заготовки древесины у нас был порядка 2,8 млн «кубов», остатков, которые оставались от товарной древесины, было много. Товарная древесина уходила в Китай, а остатки шли на дрова, и они были дешевые. Сейчас заготовка упала в три раза, этих остатков стало мало. И если рубить древесину исключительно на дрова, когда нет деловой древесины на экспорт, то себестоимость получается совсем другая и за счет этого идет рост цены дров», - сказал глава.

И плюс горельник, откуда тоже шли дрова. Леса горели меньше, поэтому стали меньше рубить горельников.

Свое влияние также оказала ситуация с Центральной экологической зоной у Байкала, где находятся особо защитные участки леса, в которых заготавливать дрова нельзя.

«Целый ряд факторов наложился и себестоимость дров стала высокой. Но все-таки надеемся, что сейчас ситуация на рынке поменяется, объемы заготовки древесины все равно вырастут. С их ростом себестоимость дров будет снижаться», - сказал Алексей Цыденов.

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