Общество 09.12.2024 в 11:03

В Бурятии может стать больше монгольских товаров

Для Монголии откроют большой рынок Евразийского экономического союза
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии может стать больше монгольских товаров
Фото: архив «Номер один»
«Монголия также находится в прицеле наших недружественных стран, которые хотят что угодно сделать, лишь бы создать вокруг России проблемные зоны. Не считаясь с интересами местного населения. В Монголии много западных разных фондов работает, которым не интересны ни жители Монголии, ни интересы Монголии. А важно создать проблемную точку между Россией и Китаем», - сказал не пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава Бурятии высказался в поддержку расширения контактов между простыми жителями России и Монголии, за взаимное изучение языков двух стран, наращивание российско-монгольских экономических связей.

Одним из сдерживающих факторов в развитии экономических связей, как известно, является таможенная политика России.

Речь идет о пошлинах на шерстяные, кожаные изделия, мясопродукцию и другие товары из Монголии, которые российская сторона сохраняет долгие годы, несмотря на предложения Монголии о либерализации торговли. Почему Россия занимает такую позицию в торговле с дружественной Страной степей не очень понятно, но, наверное, серьезная причина для введения пошлин была.

Тем не менее, сегодня есть предпосылки для изменения положения.

«Сейчас по мясу решили вопрос. Установлены квоты на ввоз мяса без пошлин», - отметил глава Бурятии.

Кроме того, прорабатывается вопрос о заключении между Евразийским экономическим союзом и Монголией временного соглашения о беспошлинном ввозе более 300 наименований товаров из Монголии.

«Такое решение анонсировано, соответствующие процедуры идут, но не готов сейчас сказать, когда все закончится. Но, думаю, в ближайшее время должно завершится и для Монголии откроется большой рынок России и других стран ЕАЭС. Это будет значимый прорыв», - сообщил Алексей Цыденов.

Но и в нынешних условиях торговля тоже идет. Одним из популярных товаров из Бурятии для монголов являются саженцы облепихи и других видов. Интересен проект свинокомплекса «Восточно-сибирский» - под Улан-Батором будет строиться откормочные мощности.

«Молодняк будет воспроизводиться в Бурятии и поставляться на откорм в Монголию. Хороший проект. У нас кондитерские изделия стали поставляться в больших объемах в Монголию. Сотрудничество развивается. Постоянно идет обмен по спорту, культуре. В этом году в Монголии очень хорошо прошел фестиваль «Алтаргана». Дружба, взаимодействие будут усиливаться», - заверил глава республики.
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