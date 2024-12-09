Ледовый дворец в Улан-Удэ скоро заработает

Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ, которое идет по концессионному соглашению с инвестором, близится к завершению. В этом году там был скандал со сносом одного из возведенных блоков. Что происходит на объекте — спросили журналисты главу Бурятии на пресс-конференции.Как напомнил Алексей Цыденов, соглашение было подписано до пандемии коронавируса. В условиях распространения ковида инвестор попал в непростую ситуацию. Реализовать проект в установленный срок он не смог.Соглашение предусматривало, что площадь дворца составит 15 тыс. кв. метров и стройку частично профинансирует бюджет, частично инвестор. Общая сумма 1,4 млрд. рублей (1,2 млрд. из бюджета и 0,2 млрд. от инвестора, плюс эксплуатация).«Инвестор сделал проект на 25 тыс. кв. метров, увеличил Ледовый дворец. Без увеличения государственного финансирования. Начал реализовывать. К сожалению, подрядчик в холодный период залил бетон на третьем блоке некачественно. Это выявили, прошла экспертиза и было понятно, что безопасность людей не обеспечить. В итоге, третий блок сейчас снесли», - рассказал Алексей Цыденов.Но даже после сноса блока площадь дворца составляет 21 тыс. кв. метров. Излишек — за счет инвестора.Госрасходы тоже вышли за пределы 1,2 млрд. рублей (плюсом 138 млн), но средства выделили не на возведение незапланированного объема, а на компенсацию удорожания стройматериалов по изначальным габаритам.Если не брать во внимание историю со сносом, убытки инвестора, то стоимость Ледового дворца получается 1,6 млрд. рублей.«Я бы очень посочувствовал инвестору, что субподрядчик, которого он нанял, так его подвел с качеством работы. Но, повторю, на бюджете эта история никак не отразилась. Сейчас заканчиваются работы, идет заливка льда. Я очень надеюсь, что мы уже на Новый год, в новогодние каникулы сможем там покататься. Наши люди очень ждут запуска проекта. Там два катка», - сказал глава.