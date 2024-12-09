Общество 09.12.2024 в 11:41

Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год

Иван Тимофеевич отмечает свой праздник сегодня в День Героев Отечества
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Тимофеевичу Голощапову из Бурятии исполнился 101 год. Иван Тимофеевич отмечает свой праздник сегодня в День Героев Отечества.

День Героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

- Когда началась война, я был курсантом Орловского военного танкового училища. После окончания обучения с февраля по июль 1942 года участвовал в боевых операциях в составе 2-ой Краснознаменной Гвардейской 26-ой танковой бригады Западного фронта. Потом было ранение и госпиталь в г. Рязань. Ранение было получено в боях под г. Ржев. После лечения в составе 248–ой танковой бригады принимал участие в наступательных операциях.  Получил тяжелое ранение в боях на границе с Белоруссией, и снова госпиталь. После лечения был комиссован  и  признан годным к службе в тылу, - рассказывает о себе ветеран.  

С 1942 по 1943 годы  Иван Тимофеевич находился  в учебном полку резерва начсостава АБТВ Красной Армии. был назначен командиром взвода Сталинградского танкового училища Уральского военного округа. Вплоть до 1946 года – командир взвода роты вспомогательных танков 2-го танкового училища самоходной артиллерии Уральского военного округа, г. Пермь.  Был уволен в запас в декабре 1946г.

- Уже после войны, в 1951 году меня вновь призвали на военную службу и направили в г. Хабаровск на должность начальника штаба танкового полка. Потом судьба привела меня - уроженца Воронежской области в Бурятию. Здесь с 1956 года я работал в Баунтовском райвоенкомате, потом здесь же назначен заместителем военного комиссара. Весной 1968 года я перебрался в г.Улан-Удэ, где работал в должности начальника 3-его отделения Октябрьского райвоенкомата. Уволен в запас в 1975 году, - говорит Иван Тимофеевич.

Иван Тимофеевич награжден орденами Великой Отечественной войны I-ой и II-ой степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями, пенсионер по линии Министерства обороны.

Воспитал сына и дочь, имеет 2 внуков, 1 правнука.   

- Уважаемый Иван Тимофеевич! Вы являетесь частью поколения победителей, отстоявших нашу Родину, подаривших нам мирное небо над головой. Ваш подвиг всегда будет нам примером беззаветной любви и преданности своей стране! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, активного долголетия, мира, счастья и радости! Пусть забота и внимание согревают Ваше сердце! Пусть Вас окружают тепло и любовь близких людей! - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 

 

Фото: Минсоцзащиты РБ

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