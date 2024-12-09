Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Тимофеевичу Голощапову из Бурятии исполнился 101 год. Иван Тимофеевич отмечает свой праздник сегодня в День Героев Отечества.

День Героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

- Когда началась война, я был курсантом Орловского военного танкового училища. После окончания обучения с февраля по июль 1942 года участвовал в боевых операциях в составе 2-ой Краснознаменной Гвардейской 26-ой танковой бригады Западного фронта. Потом было ранение и госпиталь в г. Рязань. Ранение было получено в боях под г. Ржев. После лечения в составе 248–ой танковой бригады принимал участие в наступательных операциях. Получил тяжелое ранение в боях на границе с Белоруссией, и снова госпиталь. После лечения был комиссован и признан годным к службе в тылу, - рассказывает о себе ветеран.

С 1942 по 1943 годы Иван Тимофеевич находился в учебном полку резерва начсостава АБТВ Красной Армии. был назначен командиром взвода Сталинградского танкового училища Уральского военного округа. Вплоть до 1946 года – командир взвода роты вспомогательных танков 2-го танкового училища самоходной артиллерии Уральского военного округа, г. Пермь. Был уволен в запас в декабре 1946г.

- Уже после войны, в 1951 году меня вновь призвали на военную службу и направили в г. Хабаровск на должность начальника штаба танкового полка. Потом судьба привела меня - уроженца Воронежской области в Бурятию. Здесь с 1956 года я работал в Баунтовском райвоенкомате, потом здесь же назначен заместителем военного комиссара. Весной 1968 года я перебрался в г.Улан-Удэ, где работал в должности начальника 3-его отделения Октябрьского райвоенкомата. Уволен в запас в 1975 году, - говорит Иван Тимофеевич.

Иван Тимофеевич награжден орденами Великой Отечественной войны I-ой и II-ой степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями, пенсионер по линии Министерства обороны.

Воспитал сына и дочь, имеет 2 внуков, 1 правнука.

- Уважаемый Иван Тимофеевич! Вы являетесь частью поколения победителей, отстоявших нашу Родину, подаривших нам мирное небо над головой. Ваш подвиг всегда будет нам примером беззаветной любви и преданности своей стране! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, активного долголетия, мира, счастья и радости! Пусть забота и внимание согревают Ваше сердце! Пусть Вас окружают тепло и любовь близких людей! - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Фото: Минсоцзащиты РБ