В Мухоршибири завершается строительство сетей водоснабжения

Строительство крупного объекта водоснабжения проходит по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость проекта - 750 миллионов рублей.Протяженность новых сетей водоснабжения - более 10 км. Построены два резервуара и три павильона перекачивания воды Работы начались весной 2024 года.«Посмотрели готовность нового водовода в селе Мухоршибирь - работы подходят к завершению. Это позволит дополнительно обеспечить более 2,5 тысяч жителей села качественной питьевой водой» - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.Сейчас идет установка и монтаж водопропускных колодцев и 24-х «умных» колонок. Также ведется монтаж погружных колодцев и утепление резервуаров.Строительство водовода идет по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».По данным Минстроя Бурятии, с 2019 года за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» новые объекты централизованного водоснабжения построены и модернизированы в Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском, Баргузинском, Кабанском районах и Улан-Удэ.