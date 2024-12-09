Общество 09.12.2024 в 12:21

В Мухоршибири завершается строительство сетей водоснабжения

Стоимость масштабного проекта составляет 750 миллионов рублей
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Текст: Иван Иванов
В Мухоршибири завершается строительство сетей водоснабжения
Фото: Минстрой Бурятии
Строительство крупного объекта водоснабжения проходит по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость проекта - 750 миллионов рублей.

Протяженность новых сетей водоснабжения - более 10 км. Построены два резервуара и три павильона перекачивания воды Работы начались весной 2024 года.

«Посмотрели готовность нового водовода в селе Мухоршибирь - работы подходят к завершению. Это позволит дополнительно обеспечить более 2,5 тысяч жителей села качественной питьевой водой» - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Сейчас идет установка и монтаж водопропускных колодцев и 24-х «умных» колонок. Также ведется монтаж погружных колодцев и утепление резервуаров.

Строительство водовода идет по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным Минстроя Бурятии, с 2019 года за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» новые объекты централизованного водоснабжения построены и модернизированы в Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском, Баргузинском, Кабанском районах и Улан-Удэ.
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