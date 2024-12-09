Общество 09.12.2024 в 12:28

Предпринимателей Улан-Удэ заставляют создавать горожанам новогоднее настроение

Но 80 процентов не выполнили соответствующее требование в срок
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Предпринимателей Улан-Удэ заставляют создавать горожанам новогоднее настроение

Муниципальные «Правила благоустройства», которые работают на территории столицы Бурятии, возложили на предпринимателей новую обязанность. Начиная с нынешнего года они должны проводить новогоднее украшение своих точек - входов, фасадов. Это касается всех - магазинов, гостиниц, маленького киоска по ремонту обуви и др. Раньше подобную работу бизнес проводил по собственному желанию.

Украшение должно было быть обеспечено к 1 декабря, но львиная доля предпринимателей не выполнила нового требования. Хотя в текущем году у них есть полная свобода в выборе метода новогоднего украшения, его стиля и т д. К следующему Новому году муниципалитет ограничит эту свободу - мэрия намерена утвердить в 2025 г. концепцию подобного украшения бизнес-точек, которой предприниматели будут вынуждены придерживаться.

Контролирующие муниципальные органы могут оштрафовать нарушителей на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Но пока проверяющие лояльно относятся к ним, предпочитая не наказывать, а беседовать, информируя предпринимателей и подталкивая их все же украсить вход в их точку.

К слову, муниципальные детсады, школы и другие учреждения тоже украсят здания, в которых они размещаются.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

Все новости

«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей
09.12.2024 в 12:55
Улан-удэнцы могут лишиться своей недвижимости
09.12.2024 в 12:50
В Улан-Удэ пекари остались без покера
09.12.2024 в 12:46
Предпринимателей Улан-Удэ заставляют создавать горожанам новогоднее настроение
09.12.2024 в 12:28
В Мухоршибири завершается строительство сетей водоснабжения
09.12.2024 в 12:21
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за школьной драки
09.12.2024 в 12:12
Два человека пострадали в двух авариях в Бурятии
09.12.2024 в 11:47
Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год
09.12.2024 в 11:41
Жителей Бурятии предупреждают о лавинной опасности
09.12.2024 в 11:32
Фенольное «озеро» в Улан-Удэ остается проблемой
09.12.2024 в 11:18
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей
Его сотрудники не убирали наледь возле своего магазина
09.12.2024 в 12:55
Улан-удэнцы могут лишиться своей недвижимости
Квартиры, комнаты в коммуналках, дома, капитальные гаражи, земельные участки необходимо зарегистрировать в Росреестре
09.12.2024 в 12:50
В Мухоршибири завершается строительство сетей водоснабжения
Стоимость масштабного проекта составляет 750 миллионов рублей
09.12.2024 в 12:21
Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год
Иван Тимофеевич отмечает свой праздник сегодня в День Героев Отечества
09.12.2024 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru