Предпринимателей Улан-Удэ заставляют создавать горожанам новогоднее настроение

Муниципальные «Правила благоустройства», которые работают на территории столицы Бурятии, возложили на предпринимателей новую обязанность. Начиная с нынешнего года они должны проводить новогоднее украшение своих точек - входов, фасадов. Это касается всех - магазинов, гостиниц, маленького киоска по ремонту обуви и др. Раньше подобную работу бизнес проводил по собственному желанию.

Украшение должно было быть обеспечено к 1 декабря, но львиная доля предпринимателей не выполнила нового требования. Хотя в текущем году у них есть полная свобода в выборе метода новогоднего украшения, его стиля и т д. К следующему Новому году муниципалитет ограничит эту свободу - мэрия намерена утвердить в 2025 г. концепцию подобного украшения бизнес-точек, которой предприниматели будут вынуждены придерживаться.

Контролирующие муниципальные органы могут оштрафовать нарушителей на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Но пока проверяющие лояльно относятся к ним, предпочитая не наказывать, а беседовать, информируя предпринимателей и подталкивая их все же украсить вход в их точку.

К слову, муниципальные детсады, школы и другие учреждения тоже украсят здания, в которых они размещаются.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ