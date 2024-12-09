Улан-удэнцы могут лишиться своей недвижимости в случае отсутствия государственной регистрации права собственности в Росреестре (ЕГРН) и отсутствия сведений о собственники.

- Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ проводит работу по установлению владельцев, использующих объекты недвижимости: квартиры, комнаты в коммунальных квартирах, дома, капитальные гаражи, здания, земельные участки, на основании документов, выданных до 1998 года, но не зарегистрированных в ЕГРН. Речь идет о документах на недвижимое имущество, ранее выданных и зарегистрированных Бюро технической инвентаризации (БТИ), нотариусами, ГВФЖС Республики Бурятия «Жилинвест», ООО Агентство недвижимости «Оксана-Инвест», ООО Агентство по приватизации «Юркон», а также документах о выплате пая, выданных жилищными, гаражными кооперативами, садоводческими товариществами, - сообщили в администрации города.

Это могут быть договоры приватизации, дарения, регистрационное удостоверение, свидетельство о праве на наследство, документ о выплате пая; свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, если права наследодателей возникли до 31.01.1998 г., а права наследников возникли до 01.02.2019 г. и не зарегистрированы в ЕГРН.

Комитет, во избежание в последующем судебных разбирательств, настоятельно рекомендует гражданам проверить документы на недвижимое имущество, и в случае отсутствия зарегистрированного права собственности в ЕГРН, обратиться в ближайшее время в филиал Многофункционального центра Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг для государственной регистрации права в ЕГРН.

А также если у Вас есть пожилые родственники, знакомые, просим проверить, зарегистрированы ли их права в ЕГРН.

Основанием для регистрации права в ЕГРН послужат подтверждающие документы: договор приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, свидетельство о праве на наследство, документ о выплате пая, иной подтверждающий право документ. Также для регистрации права потребуется паспорт гражданина и его СНИЛС. В случае подачи заявления представителем владельца - нотариально заверенная доверенность. Заявление заполняется специалистом МФЦ.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию обращает внимание председателей, членов гаражных кооперативов, владельцев капитальных гаражей, не прошедших государственную регистрацию права собственности в ЕГРН, и уведомляет о необходимости оформления права собственности в Росреестре, также обратившись в филиал МФЦ с справкой о выплате пая, паспортом гражданина и СНИЛС.

Оформить капитальные гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке возможно в рамках закона «О гаражной амнистии»; распространяется на гаражи, построенные 29.12.2004 г.- до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Члены некоммерческих организаций имеют право приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок (независимо от даты вступления в членство) без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в совокупности условиям, предусмотренным законодательством. По возникающим вопросам обращаться в Комитет в рабочее время по телефону 8 (3012) 23-50-76.

В г. Улан-Удэ работают три филиала МФЦ - на ул. Ключевская д. 76А (20 А квартал); ул. Кабанская д. 55 (Бурвод); ул. Столичная д. 2А (п. Загорск). Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости, возникшего у гражданина до 01 октября 1998г., не взимается. В МФЦ можно предварительно записаться по тел.: 287-287.

Специалисты МФЦ могут сами выехать к заявителям как на возмездной, так и на безвозмездной основе (для ветеранов ВОв и инвалидов I группы), запись по тел: 287-287 (МФЦ) либо по тел.: 372-990 добавочный 2058 либо 2083 (Кадастровая палата).

С Перечнями объектов недвижимости, на которые не зарегистрированы права в ЕГРН, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ, пройдя по ссылке: https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/ranee-uchtennye-obyekty/

Также с Перечнями можно ознакомиться с помощью Qr-кода:





По возникающим вопросам относительно наличия или отсутствия зарегистрированных прав на недвижимость в ЕГРН можно позвонить в Комитет в рабочее время по тел. 8 (3012) 23-59-03, 41-50-79, либо обратиться в Комитет в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, 5-й этаж, каб. 511».

Фото: администрация Улан-Удэ