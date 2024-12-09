«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей

С 27 ноября, когда мэр Улан-Удэ ввел в городе режим повышенной готовности, муниципальные структуры начали внимательно отслеживать положение с наледью возле различных заведений. Введение в ноябре такого режима является редкостью, но мэр был вынужден сделать это из-за аномальных перепадов в погоде.С этой даты в городе прошло более четырех тысяч проверок положения во дворах, на придомовых территориях, возле разных юридических лиц и т. д. Было выдано 637 требований (из них 70 не выполнены). Муниципалитет напоминает, что в случае уклонения от борьбы с наледью на виновника составляется протокол, выдается предписание, все может закончится в суде, который наложит штраф.Среди нарушителей – «Красное и белое», «Вайлдберрис», торговый центр «Сагаан морин», «Белоречье» и многие другие.Обращения граждан муниципалитет принимает даже на электронную почту. Отмечается, что очень оперативно на замечания реагируют небольшие киоски. Они могут буквально через пару часов после визита проверяющих уже выслать фото и видео, чтобы отчитаться о ликвидации наледи.Проверки идут постоянно, проверяются десятки организаций в день. Когда погода стала преподносить сюрпризы, многим организациям была сделана профилактическая рассылка по поводу необходимости обеспечивать уборку наледи, накатов возле их точек. Наледь надо убирать до твердого основания – плитки или асфальта.Раньше в день поступало до 70-100 жалоб от граждан. Но сейчас поток обращений упал до 20 в день. Положение нормализуется.Если сказать отдельно по многоквартирным домам, то с 27 ноября обследованы окрестности 603 из них. Выявлено 369 нарушений. Объявлено 42 предостережения. «Управляшки» Улан-Удэ, как известно, могут бесплатно получить песок для подсыпки. Все пользуются этой возможностью.