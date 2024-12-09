Общество 09.12.2024 в 12:55

«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей

Его сотрудники не убирали наледь возле своего магазина
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Текст: Петр Санжиев
«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей
Фото: архив «Номер один»
С 27 ноября, когда мэр Улан-Удэ ввел в городе режим повышенной готовности, муниципальные структуры начали внимательно отслеживать положение с наледью возле различных заведений. Введение в ноябре такого режима является редкостью, но мэр был вынужден сделать это из-за аномальных перепадов в погоде.

С этой даты в городе прошло более четырех тысяч проверок положения во дворах, на придомовых территориях, возле разных юридических лиц и т. д. Было выдано 637 требований (из них 70 не выполнены). Муниципалитет напоминает, что в случае уклонения от борьбы с наледью на виновника составляется протокол, выдается предписание, все может закончится в суде, который наложит штраф.

Среди нарушителей – «Красное и белое», «Вайлдберрис», торговый центр «Сагаан морин», «Белоречье» и многие другие.

Обращения граждан муниципалитет принимает даже на электронную почту. Отмечается, что очень оперативно на замечания реагируют небольшие киоски. Они могут буквально через пару часов после визита проверяющих уже выслать фото и видео, чтобы отчитаться о ликвидации наледи.

Проверки идут постоянно, проверяются десятки организаций в день. Когда погода стала преподносить сюрпризы, многим организациям была сделана профилактическая рассылка по поводу необходимости обеспечивать уборку наледи, накатов возле их точек. Наледь надо убирать до твердого основания – плитки или асфальта.

Раньше в день поступало до 70-100 жалоб от граждан. Но сейчас поток обращений упал до 20 в день. Положение нормализуется.

Если сказать отдельно по многоквартирным домам, то с 27 ноября обследованы окрестности 603 из них. Выявлено 369 нарушений. Объявлено 42 предостережения. «Управляшки» Улан-Удэ, как известно, могут бесплатно получить песок для подсыпки. Все пользуются этой возможностью.
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