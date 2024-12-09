В Улан-Удэ поменялось расписание на маршрутах № 2, 21А, 51. Новое расписание будет действовать с 10 декабря.

- В связи с высоким автомобильным трафиком с 10 декабря на маршруте № 21А будет действовать новое расписание. Также с 10 декабря по обращениям граждан сокращены интервалы в вечернее время на маршруте № 2, а на маршруте №5 1 внесены небольшие коррективы, - сообщили в комитете по транспорту.

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru.













Узнать детали можно по телефону: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: Номер один