Общество 09.12.2024 в 14:03
В Бурятию идут морозы
Местами похолодает до минус 38
Текст: Андрей Константинов
По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе под влиянием азиатского антициклона в Бурятии усилятся морозы. Ожидается похолодание на 6-12 градусов, при этом в большинстве районов будет без осадков.
По данным Гидрометцентра, преобладающая температура воздуха ночью составит -25, -30, местами понижение до -33, -38 градусов. Днем будет -14, -19, по крайнему северу -23, -28 градусов.
По Прибайкалью и в отдельных районах при облачности и снеге температура ночью составит -17, -22, днем будет -6, -11 градусов.
По данным Гидрометцентра, преобладающая температура воздуха ночью составит -25, -30, местами понижение до -33, -38 градусов. Днем будет -14, -19, по крайнему северу -23, -28 градусов.
По Прибайкалью и в отдельных районах при облачности и снеге температура ночью составит -17, -22, днем будет -6, -11 градусов.
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