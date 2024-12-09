В Бурятию идут морозы

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе под влиянием азиатского антициклона в Бурятии усилятся морозы. Ожидается похолодание на 6-12 градусов, при этом в большинстве районов будет без осадков.По данным Гидрометцентра, преобладающая температура воздуха ночью составит -25, -30, местами понижение до -33, -38 градусов. Днем будет -14, -19, по крайнему северу -23, -28 градусов.По Прибайкалью и в отдельных районах при облачности и снеге температура ночью составит -17, -22, днем будет -6, -11 градусов.