В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по улице Каландаришвили.

- В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по ул. Каландаришвили – от ул. Балтахинова до ул. Советской. Это связано с проведением дополнительных работ по замене ветхих сетей напорной канализации из-за выхода грунтовых вод. Также на продление сроков повлияло изменение общего графика работ: одновременно из этого участка будут делать прокол для сетей под улицей Балтахинова. Это позволит ускорить процесс реконструкции коммуникаций в целом, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Первоначально работы на этом участке должны были завершить в конце декабря. О новых сроках открытия участка будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, на период работ на участке от здания администрации Советского района до пересечения с ул. Ленина установлено двустороннее движение транспорта. Схемы движения общественного транспорта здесь не меняются.

Схема объезда прилагается.

Фото: администрация Улан-Удэ