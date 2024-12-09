Общество 09.12.2024 в 14:06

В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по улице Каландаришвили

Это связано с дополнительными работами по замене ветхих сетей канализации
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по улице Каландаришвили

В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по улице Каландаришвили.

- В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по ул. Каландаришвили – от ул. Балтахинова до ул. Советской. Это связано с проведением дополнительных работ по замене ветхих сетей напорной канализации из-за выхода грунтовых вод. Также на продление сроков повлияло изменение общего графика работ: одновременно из этого участка будут делать прокол для сетей под улицей Балтахинова. Это позволит ускорить процесс реконструкции коммуникаций в целом, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Первоначально работы на этом участке должны были завершить в конце декабря. О новых сроках открытия участка будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, на период работ на участке от здания администрации Советского района до пересечения с ул. Ленина установлено двустороннее движение транспорта. Схемы движения общественного транспорта здесь не меняются.

Схема объезда прилагается.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков
09.12.2024 в 14:39
В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля
09.12.2024 в 14:29
В Улан-Удэ проверили, как ведутся работы по подсыпке
09.12.2024 в 14:26
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём Героев Отечества
09.12.2024 в 14:10
В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по улице Каландаришвили
09.12.2024 в 14:06
В Бурятию идут морозы
09.12.2024 в 14:03
В Улан-Удэ поменялось расписание на маршрутах № 2, 21А, 51
09.12.2024 в 13:55
«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей
09.12.2024 в 12:55
Улан-удэнцы могут лишиться своей недвижимости
09.12.2024 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков
Ожидается самый большой выпуск медицинских работников за последние 20 лет

09.12.2024 в 14:39
В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля
Работы обойдутся в 750 млн рублей
09.12.2024 в 14:29
В Улан-Удэ проверили, как ведутся работы по подсыпке
Всего было проверено 4 тысячи дворовых и прилегающих территорий
09.12.2024 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru