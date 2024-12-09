Общество 09.12.2024 в 14:10

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём Героев Отечества

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Текст: Служба информации "Номер один"
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём Героев Отечества
Фото: мэрия Улан-Удэ
В День Героев Отечества мы отдаём дань уважения смелым, мужественным людям, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения ближних, ради мира, процветания, благополучия на нашей земле.

Они удостоены высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны. И мы никогда не забудем о их подвигах.

Героями не рождаются - ими становятся. Наши бойцы и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня на передовой - гордо сражаются на СВО. Многие наши земляки удостоены высоких наград за мужество и героизм, и мы помним каждого.

Сегодня мы гордимся и нашими бойцами, которые с доблестью и честью выполняют свой долг: воинский, человеческий, профессиональный, самоотверженно борется за жизнь людей на СВО.

С Днём Героев Отечества!
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