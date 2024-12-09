Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём Героев Отечества

В День Героев Отечества мы отдаём дань уважения смелым, мужественным людям, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения ближних, ради мира, процветания, благополучия на нашей земле.Они удостоены высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны. И мы никогда не забудем о их подвигах.Героями не рождаются - ими становятся. Наши бойцы и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня на передовой - гордо сражаются на СВО. Многие наши земляки удостоены высоких наград за мужество и героизм, и мы помним каждого.Сегодня мы гордимся и нашими бойцами, которые с доблестью и честью выполняют свой долг: воинский, человеческий, профессиональный, самоотверженно борется за жизнь людей на СВО.С Днём Героев Отечества!