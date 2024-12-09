В Улан-Удэ проверили, как ведутся работы по подсыпке. Всего было проверено 4 тысячи дворовых и прилегающих территорий юридических лиц и ИП.

- С момента введения режима «повышенной готовности» сотрудники Управления административного контроля, муниципальной жилищной инспекции, районных администраций, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству обследовали четыре тысячи придомовых, прилегающих территорий, - сообщили в администрации города.

















– Из них, три тысячи – придомовые, тысяча – прилегающие. Юридическим лицам и ИП выдано 637 предписаний. 566 предписаний исполнено, на контроле – 71. По этим предписаниям проводится муниципальный контроль. Предписание выдаем со сроком исполнения – 1 день. Если в течение дня уборка не будет произведена, то составляется протокол. Упор не в самих штрафных санкциях, а на ответственное отношение предпринимателей к своим обязанностям, к горожанам, гостям города, – уточнила начальник Управления Алена Азаревич на брифинге.

Среди нарушителей - магазины «Николаевский», «Белоречье», «Красное и Белое», «Почта России». Работа продолжается в ежедневном режиме.

За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий нарушителям грозит административный штраф: на граждан от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс. рублей.

Ранее всем организациями, еще до выпадения снега, были направлены уведомления о необходимости уборки своих территорий. По Правилам благоустройства сроки уборки определяются ежедневно с 8:00.

Фото: администрация Улан-Удэ