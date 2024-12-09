Общество 09.12.2024 в 14:29

В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля

Работы обойдутся в 750 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля
Фото: тк Евгения Луковникова
В Бурятии рассматривается возможность переноса дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Речь идет об участке со 127-го по 136-й километр в Бичурском районе.

Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, этот участок региональной дороги проходит в границах лицензий по разведке и добыче каменного угля.

«Перенос дороги за границы лицензий будет осуществлен на средства ООО «Угольный разрез». Собственно, предприятие и обратилось в Минтранс Бурятии с таким предложением. Принято решение, что в 2025 году Бурятрегионавтодор приступит к разработке проектной документации на реконструкцию участка. Строительно-монтажные работы пройдут в 2026-2027 годах. На реализацию проекта ООО «Угольный разрез» планирует направить порядка 750 млн рублей», - рассказал зампред.
Теги
дорога уголь

Все новости

Жители Улан-Удэ сыграют в футзал
09.12.2024 в 14:59
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков
09.12.2024 в 14:39
В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля
09.12.2024 в 14:29
В Улан-Удэ проверили, как ведутся работы по подсыпке
09.12.2024 в 14:26
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём Героев Отечества
09.12.2024 в 14:10
В Улан-Удэ продлили перекрытие участка по улице Каландаришвили
09.12.2024 в 14:06
В Бурятию идут морозы
09.12.2024 в 14:03
В Улан-Удэ поменялось расписание на маршрутах № 2, 21А, 51
09.12.2024 в 13:55
«Красное и белое» в Улан-Удэ включили в список ЖКХ-нарушителей
09.12.2024 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков
Ожидается самый большой выпуск медицинских работников за последние 20 лет

09.12.2024 в 14:39
В Улан-Удэ проверили, как ведутся работы по подсыпке
Всего было проверено 4 тысячи дворовых и прилегающих территорий
09.12.2024 в 14:26
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём Героев Отечества
Уважаемые друзья!
09.12.2024 в 14:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru