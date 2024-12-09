В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля

В Бурятии рассматривается возможность переноса дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Речь идет об участке со 127-го по 136-й километр в Бичурском районе.Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, этот участок региональной дороги проходит в границах лицензий по разведке и добыче каменного угля.«Перенос дороги за границы лицензий будет осуществлен на средства ООО «Угольный разрез». Собственно, предприятие и обратилось в Минтранс Бурятии с таким предложением. Принято решение, что в 2025 году Бурятрегионавтодор приступит к разработке проектной документации на реконструкцию участка. Строительно-монтажные работы пройдут в 2026-2027 годах. На реализацию проекта ООО «Угольный разрез» планирует направить порядка 750 млн рублей», - рассказал зампред.