В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков

В Бурятии в 2025 году ожидается самый большой выпуск медицинских работников за последние 20 лет. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей ежегодной пресс-конференции 7 декабря. Он отметил, что для решения кадровых проблем в медицине принимаются системные меры.

- У нас в целом по республике среднее ожидание к терапевту составляет 1,86 суток. Бывают случаи, если терапевт один работает, и он заболел, и срок ожидания увеличивается. По узким специалистам – и до двух недель доходит ожидание, но в норматив 14 дней мы укладываемся. Понятно, что любое ожидание не очень радует. И здесь главный вопрос – обеспечение кадрами. Мы понимаем, что быстро это не решается, но системные меры принимаем уже несколько лет. Увеличили количество бюджетных мест в медколледжах и целевой набор в медицинских вузах. В 2025 году будет самый большой выпуск медицинских работников за 20 лет. Я не готов сейчас сравнивать с периодом Советского Союза, но за 20 лет точно. Более тысячи специалистов сразу выпустятся. Кроме того, всем известно, что есть президентские меры по увеличению социальных доплат врачам, особенно на селе, работающим по отдельным категориям. Но не все врачи туда попадают, поэтому мы приняли решение и уравняли по доплатам и тех врачей, которые не попадали по президентским поручениям, за счет собственного бюджета, - сказал глава Бурятии.

В республике обеспечивают врачей жильем. В 2024 году строится восемь восьмиквартирных домов в районах. По программе комплексного развития сельских территорий дома для медиков строятся в Закаменском и Джидинском районах. В межвузовском кампусе, который будет возведен в рамках мастер-плана Улан-Удэ, якорем будет новый медицинский институт.

- Мы для себя больше врачей будем готовить. Мы понимаем, что обеспечение кадрами - задача, которая не решается быстро, и продолжаем работать в этом направлении. У нас впервые за последние годы увеличилась численность врачей, а раньше снижалась численность не только врачей, но и медицинского персонала в целом, - добавил Алексей Цыденов.

Фото: правительство Бурятии