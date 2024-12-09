Общество 09.12.2024 в 15:06

В Улан-Удэ детсадовцев кормили сомнительными продуктами

У молока и сосисок не оказалось документов, подтверждающих из безопасность
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ детсадовцев кормили сомнительными продуктами
Фото: Управление Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области﻿
Продукты сомнительного происхождения обнаружили в одном из детских садов в Советском районе Улан-Удэ в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры.

«В детском саду для питания детей использовалась продукция - филе минтая, сосиски и молоко - без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качества и безопасность», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил должностное лицо детсада привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Теги
детский сад продукты

Все новости

Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери
09.12.2024 в 16:30
Беременная жительница Улан-Удэ заболела диабетом из-за переживаний о воюющем муже
09.12.2024 в 16:23
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: Держу на личном контроле ситуацию в 19-й школе
09.12.2024 в 16:10
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая мама»
09.12.2024 в 15:50
Глава Бурятии не исключил дальнейшего ужесточения антиалкогольных законов
09.12.2024 в 15:26
В Улан-Удэ детсадовцев кормили сомнительными продуктами
09.12.2024 в 15:06
Жители Улан-Удэ сыграют в футзал
09.12.2024 в 14:59
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков
09.12.2024 в 14:39
В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля
09.12.2024 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Беременная жительница Улан-Удэ заболела диабетом из-за переживаний о воюющем муже
В Бурятии прошел совместный прием участников спецоперации и их родственников
09.12.2024 в 16:23
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая мама»
Председатель Горсовета лично вручил призы победителям республиканского онлайн-голосования
09.12.2024 в 15:50
Глава Бурятии не исключил дальнейшего ужесточения антиалкогольных законов
Под прицел властей попадут, в том числе, продавцы самогона
09.12.2024 в 15:26
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru