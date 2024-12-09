Общество 09.12.2024 в 15:06
В Улан-Удэ детсадовцев кормили сомнительными продуктами
У молока и сосисок не оказалось документов, подтверждающих из безопасность
Текст: Андрей Константинов
Продукты сомнительного происхождения обнаружили в одном из детских садов в Советском районе Улан-Удэ в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры.
«В детском саду для питания детей использовалась продукция - филе минтая, сосиски и молоко - без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качества и безопасность», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил должностное лицо детсада привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
«В детском саду для питания детей использовалась продукция - филе минтая, сосиски и молоко - без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качества и безопасность», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил должностное лицо детсада привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
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