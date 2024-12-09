Общество 09.12.2024 в 15:26

Глава Бурятии не исключил дальнейшего ужесточения антиалкогольных законов

Под прицел властей попадут, в том числе, продавцы самогона
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии не исключил дальнейшего ужесточения антиалкогольных законов
Фото: архив «Номер один»
С марта в Бурятии начнет действовать запрет на продажу алкоголя в магазинах формата «у дома». На ежегодной пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, какие еще шаги запланированы властями в плане ужесточение контроля за потреблением алкоголя населением.

- Алкоголизм – системная проблема, поэтому вопрос не только в законе, а в его исполнении. У нас и сейчас после девяти вечера нельзя продавать алкоголь. Но мы знаем, что во многих магазинах вообще нет ограничений. Будем усиливать, ужесточать контроль. Новому зампреду правительства Вячеславу Сухорукову поставлена отдельная задача как раз по борьбе с незаконной торговлей. Более того: нас есть культура еще и домашнего производства – каждый район хвастается своим самогоном. Будем ужесточать контроль и этого направления. Понятно, что это вызовет массу недовольства, но другого пути нет, поскольку это вопрос здоровья, жизни, долголетия, демографии. Всё завязано на здоровье населения. А алкоголь - одна из основных причин снижения показателей по здоровью, да и по всем остальным показателям, - подчеркнул глава Бурятии.

Алексей Цыденов также отметил, что в правительстве понимают определенный негатив, вызванный новым законом, связанный с возможным закрытием придомовых магазинов.

- Мы понимаем, что магазины могут закрыться, потому что зарабатывают не на продаже хлеба, а на продаже алкоголя. Люди говорят, что магазины будут вне шаговой доступности. Мы же считаем, что дойти можно будет. Не было же подобных магазинов еще несколько лет назад, и люди ходили за продуктами в другие. Магазины, которые работают прямо под боком, в основном торгуют и зарабатывают на алкоголе. С этим будем бороться. И вопрос не только в продаже в магазинах, но в нелегальной торговле, вопрос в домашнем производстве, - прокомментировал Алексей Цыденов и заявил, что «одними только усилиями правительства республики проблему не решить, это должно быть общее движение, общий настрой».

В пример глава Бурятии привел 21 населенный пункт, который уже отказался от алкоголя.

- Я был недавно в Тохорюкте. С 2001 года это полностью трезвое село. Ну совсем другие люди, совсем другое село! Я всем рекомендую туда съездить. Ноль преступности уже давно, на 37% ниже смертность – большие цифры. В каждом дворе на одного человека в среднем - от ребенка до пенсионера - четыре головы скота. Практически в каждом дворе одно-два средства механизации - трактор или два. Совсем другая жизнь. Люди здоровые, светлые, улыбающиеся – у них всё хорошо. И вот с них надо брать пример. Таких трезвых сел сейчас больше становится: в Закаменском районе, в Курумканском, и это очень отрадно. И повторюсь, что результат налицо: семей в трудной ситуации – ноль, брошенных детей – ноль. Сами ничего алкогольного не покупают, не производят, не торгуют. Молодцы! – отметил Алексей Цыденов.

На пресс-конференции также привели в пример Волгоград, где продажа алкоголя разрешена два часа в сутки, и предложили ужесточить действующую редакцию «антиалкогольного» закона.

– На мой взгляд, редакцию можно было сделать и пожестче. Хороший пример – Тыва. Они крайне жесткие законы приняли и соблюдают их. И в два раза улучшили показатели. Налицо результат жесткости антиалкогольного закона. Поэтому сейчас посмотрим, как будет работать закон. Последующие ужесточения возможны, я бы даже сказал - весьма вероятны, - резюмировал глава Бурятии.
Теги
алкоголь цыденов

Все новости

Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери
09.12.2024 в 16:30
Беременная жительница Улан-Удэ заболела диабетом из-за переживаний о воюющем муже
09.12.2024 в 16:23
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: Держу на личном контроле ситуацию в 19-й школе
09.12.2024 в 16:10
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая мама»
09.12.2024 в 15:50
Глава Бурятии не исключил дальнейшего ужесточения антиалкогольных законов
09.12.2024 в 15:26
В Улан-Удэ детсадовцев кормили сомнительными продуктами
09.12.2024 в 15:06
Жители Улан-Удэ сыграют в футзал
09.12.2024 в 14:59
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
В Бурятии в 2025 году выпустится более тысячи студентов-медиков
09.12.2024 в 14:39
В Бурятии дорогу перенесут ради добычи угля
09.12.2024 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Беременная жительница Улан-Удэ заболела диабетом из-за переживаний о воюющем муже
В Бурятии прошел совместный прием участников спецоперации и их родственников
09.12.2024 в 16:23
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая мама»
Председатель Горсовета лично вручил призы победителям республиканского онлайн-голосования
09.12.2024 в 15:50
В Улан-Удэ детсадовцев кормили сомнительными продуктами
У молока и сосисок не оказалось документов, подтверждающих из безопасность
09.12.2024 в 15:06
Гүрэнэй шагналнууд болон медальнууд барюулагдаба
09.12.2024 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru