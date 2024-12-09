Глава Бурятии не исключил дальнейшего ужесточения антиалкогольных законов

С марта в Бурятии начнет действовать запрет на продажу алкоголя в магазинах формата «у дома». На ежегодной пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, какие еще шаги запланированы властями в плане ужесточение контроля за потреблением алкоголя населением.- Алкоголизм – системная проблема, поэтому вопрос не только в законе, а в его исполнении. У нас и сейчас после девяти вечера нельзя продавать алкоголь. Но мы знаем, что во многих магазинах вообще нет ограничений. Будем усиливать, ужесточать контроль. Новому зампреду правительства Вячеславу Сухорукову поставлена отдельная задача как раз по борьбе с незаконной торговлей. Более того: нас есть культура еще и домашнего производства – каждый район хвастается своим самогоном. Будем ужесточать контроль и этого направления. Понятно, что это вызовет массу недовольства, но другого пути нет, поскольку это вопрос здоровья, жизни, долголетия, демографии. Всё завязано на здоровье населения. А алкоголь - одна из основных причин снижения показателей по здоровью, да и по всем остальным показателям, - подчеркнул глава Бурятии.Алексей Цыденов также отметил, что в правительстве понимают определенный негатив, вызванный новым законом, связанный с возможным закрытием придомовых магазинов.- Мы понимаем, что магазины могут закрыться, потому что зарабатывают не на продаже хлеба, а на продаже алкоголя. Люди говорят, что магазины будут вне шаговой доступности. Мы же считаем, что дойти можно будет. Не было же подобных магазинов еще несколько лет назад, и люди ходили за продуктами в другие. Магазины, которые работают прямо под боком, в основном торгуют и зарабатывают на алкоголе. С этим будем бороться. И вопрос не только в продаже в магазинах, но в нелегальной торговле, вопрос в домашнем производстве, - прокомментировал Алексей Цыденов и заявил, что «одними только усилиями правительства республики проблему не решить, это должно быть общее движение, общий настрой».В пример глава Бурятии привел 21 населенный пункт, который уже отказался от алкоголя.- Я был недавно в Тохорюкте. С 2001 года это полностью трезвое село. Ну совсем другие люди, совсем другое село! Я всем рекомендую туда съездить. Ноль преступности уже давно, на 37% ниже смертность – большие цифры. В каждом дворе на одного человека в среднем - от ребенка до пенсионера - четыре головы скота. Практически в каждом дворе одно-два средства механизации - трактор или два. Совсем другая жизнь. Люди здоровые, светлые, улыбающиеся – у них всё хорошо. И вот с них надо брать пример. Таких трезвых сел сейчас больше становится: в Закаменском районе, в Курумканском, и это очень отрадно. И повторюсь, что результат налицо: семей в трудной ситуации – ноль, брошенных детей – ноль. Сами ничего алкогольного не покупают, не производят, не торгуют. Молодцы! – отметил Алексей Цыденов.На пресс-конференции также привели в пример Волгоград, где продажа алкоголя разрешена два часа в сутки, и предложили ужесточить действующую редакцию «антиалкогольного» закона.– На мой взгляд, редакцию можно было сделать и пожестче. Хороший пример – Тыва. Они крайне жесткие законы приняли и соблюдают их. И в два раза улучшили показатели. Налицо результат жесткости антиалкогольного закона. Поэтому сейчас посмотрим, как будет работать закон. Последующие ужесточения возможны, я бы даже сказал - весьма вероятны, - резюмировал глава Бурятии.