Общество 09.12.2024 в 15:50

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая мама»

Председатель Горсовета лично вручил призы победителям республиканского онлайн-голосования
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В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя любимая мама»

В Штабе общественной поддержки прошла торжественная церемония награждения. Руководитель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев вручил как призы победителям конкурса детских рисунков, так и благодарственные письма самым активным членам молодежной палаты.


«Добрый день дорогие наши участники, наши дети и конечно же уважаемые родители…мамы…для которых и был создан наш конкурс рисунков. Мероприятие «Моя любимая мама» уже становится традиционным. Участие в онлайн-конкурсе приняли многие, на этот раз было заявлено аж 122 рисунка. Каждая работа потрясающая, вы все большие молодцы!», – отметил Чимит Бальжинимаев. – «Хочу выразить отдельную благодарность каждой маме. Вы растите своих детей и закладываете в них не только любовь, но и патриотизм, семейные ценности, уважение к страшим. Большое вам спасибо за это».


За высокую активность, творческий и ответственный подход к проведению мероприятий на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» Республики Бурятия благодарственными письмами наградили несколько представителей молодежной палаты.


– «Весь год мы принимали активное участие в организации различных мероприятий, которые проходили на площадке Штаба общественной поддержки. Мы проводили разные социальные проекты, встречались и играли с диализными пациентами в «Шагай наадан» и так далее. Так как мы сделали очень многое каждого из нас наградили благодарственным письмом. Приятно, когда тебя ценят», – сказала Валерия Кречетова.

Фото: Горсовет

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