Беременная жительница Улан-Удэ заболела диабетом из-за переживаний о воюющем муже

Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с заместителем командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, генералом-лейтенантом Романом Грековым провела ряд встреч с военнослужащими и их родственниками. Они прошли в Селенгинском и Кяхтинском районах, а также в Улан-Удэ.Как рассказали в аппарате омбудсмена, члены семей участников спецоперации обращались с вопросами о социальной и материальной поддержке военнослужащих, помощи семьям бойцов. Так, на приеме в Селенгинском районе мама военнослужащего обратилась с просьбой помочь сыну в получении медали «За боевые отличия». Её сына представили к награде в июне 2024 года, выплату за медаль уже произвели, однако на руки саму медаль и удостоверение не выдали.Наибольшее количество обратившихся было в Кяхтинском районе - там на встречу пришли около 60 человек. У многих вопросы касались поиска без вести пропавших военнослужащих, выплат денежного довольствия, а также вопроса об увольнении с военной службы в случае, если гражданин является единственным родителем несовершеннолетних детей.В Улан-Удэ на прием обратилась супруга бойца, готовящаяся родить третьего ребенка. На фоне беременности и переживаний за воюющего супруга и старшего ребенка-инвалида у женщины развились заболевания, в том числе гестационный сахарный диабет.Все поступившие вопросы Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова передала заместителю командующего войсками Восточного военного округа для более детального рассмотрения и контроля.