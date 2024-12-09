Депутат Горсовета Улан-Удэ узнал все о помощи участникам СВО

Большинство жителей нашего города объединились, чтобы помочь нашим землякам - бойцам, участвующим в зоне СВО. Особенно это заметно на округах, где есть частный сектор, и жители объединились в ТОСы и плетут маскировочные сети, делают окопные свечи.

Депутаты городского Совета не остаются в стороне. Они на постоянной основе выделяют денежные средства и оказывают адресную помощь нашим бойцам. Среди депутатов Горсовета есть участник боевых действий – это Михаил Босхолов. Сегодня он расскажет какую консультацию можно получить в фонде «Защитники Отечества».

- Мне как депутату горсовета, и как ветерану боевых действий, часто обращаются сотоварищи, недавно вернувшиеся из зоны СВО. Они зачастую не знают, куда нужно обращаться после возращения. Поэтому мы решили обратиться в Фонд «Защитники Отечества», чтобы узнать на какую помощь могут рассчитывать в данной организации, - обратился к руководителю фонда депутат городского совета 7 Михаил Босхолов.

- Наша основная категория людей, с которыми мы работаем это уволенные ветераны и члены семей, погибших на СВО. У нас в штате работают 55 социальных координаторов, находящиеся не только в городе, но в районах республики. Они берут на себя персональное сопровождение ветеранов и членов семей погибшего участника. Это позволяет оперативно решить вопросы по различным заявкам и иметь прямую связь, даже не звоня в сам филиал фонда. Это две целевые категории, с которыми мы работаем на персональном сопровождении. А если к нам обратятся действующие военные и члены их семью, то также могут получить помощь, но без индивидуального сопровождения. Например, бесплатная юридическая помощь. В самом здании дежурят юристы различных органов исполнительной власти, которые помогут проконсультировать, составить документы. Также есть 44 адвоката по Республике Бурятия, которые в том числе могут представить интересы в суде. Тем более у нас Бурятии по закону о бесплатной юридической помощи перечень случаев расширен, то есть гораздо больше, чем федеральная норма. Поэтому можно обратиться по любому случаю, кроме защиты по совершению правонарушений, - ответил руководитель фонда Илья Михалев.

Специально по запросу депутата Горсовета Михаила Босхолова руководитель Фонда провел экскурсию по зданию, подробно рассказывая об услугах, которые они предоставляют.

Как выяснилось, в здании фонда сидят представители Центра занятости населения, которые могут оказать содействие по трудоустройству, проконсультировать о возможности переобучения и получении дополнительной профессии. Также есть возможность трудоустроиться по отдельным проектам по линии фонда.

- Как раз сегодня мой товарищ трудоустраивается через ваш фонд. Очень важно после возращения не замыкаться в себе и быть в обществе, - отметил депутат Горсовета.

Чтобы соблюсти принцип единого окна, в фонде есть представители МФЦ. Для быстрой связи с 37 бригадой открыт передовой пункт центра военно-социальной поддержки, где представители принимают заявления, направляют запросы в Кяхту и прочие моменты. Как отметил Михаил Босхолов, Кяхта находится далеко от города, и когда есть возможность не выезжая решить вопросы в фонде, это облегчает жизнь ветеранам.

Далее руководитель фонда рассказал депутату, что совсем недавно открылся военно-социальный центр, который работают с действующими военными. Они могут рассказать по мерам поддержки, которые предоставляются по линии Министерства обороны РФ, помочь решить вопросы по денежным довольствиям, в случае задержек. Запросы уходят напрямую в Москву, что ускоряет время рассмотрения вопросов.

Выяснилось, что по пятницам в фонде работает представитель МСЭ. То есть можно узнать, как получить заключение, уточнить вопросы по реабилитации. В фонде смогут временно предоставить средства реабилитации. Так как фонд вплотную сотрудничает со специализированным домом инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой.

В фонде ведется активная работа по общественным проектам, направленная на социализацию ветеранов по возращению домой. Проходят различные мероприятия, которые могут заинтересовать бывших участников и даже натолкнуть на занятие спортом. Есть вдохновляющие примеры участия в различных спортивных соревнованиях ветеранов СВО. Например, в помещении есть зал исторических реконструкций, где есть стенды с различными экспонатами разных эпох. Здесь же проводятся мероприятия по патриотизму, уроки мужества для молодежи, где задействованы ветераны СВО.

Депутат Горсовета Михаил Босхолов, как участник боевых действий, часто выезжает учебные заведения с лекциями по патриотизму и мужеству, с рассказами о боевом духе на передовой, вдохновляя молодежь на любовь и уважение к Родине.

Также в фонде можно получить профессиональную психологическую помощь не только участники и ветераны СВО, но и члены семьи.

— Фонд – это единый центр помощи. И ребята, которые сейчас находятся на передовой могут быть уверены, что по возращению, получат помощь и поддержку. Я считаю, что это очень важно. Меня вдохновила работа фонда по воспитанию молодежи в духе патриотизма, - поделился впечатлениями ветеран боевых действий Павел Федоров.

- Многие ребята, вернувшиеся с зоны СВО не знают, что есть такой фонд, куда могут обратиться с разными запросами. И как я вижу функционал фонда очень развился, начиная от психологов до юристов, то есть обширный перечень услуг для оказания помощи, - прокомментировал заместитель председателя Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Михаил Босхолов.

Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.





Татьяна Жамсуева, «Номер один».

Фото: Номер один