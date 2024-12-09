Общество 09.12.2024 в 16:55

Школьники Бурятии отправляют письма и открытки бойцам

«Письма Солдатам» принимают в комитете по образованию
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники Бурятии отправляют письма и открытки бойцам

Школьники Бурятии отправляют письма и открытки бойцам (возрастное ограничение 0+). «Письма Солдатам» принимают в комитете по образованию. С самого утра образовательные учреждения города приносят самодельные открытки и письма для наших бойцов.

- Сегодня мы с радостью принимаем письма для наших солдат-настоящих Защитников Отечества. Тепло на душе становится от того, что дети пишут письма нашим Героям, подбадривают их, поздравляют с наступающим Новым годом, заряжают позитивом и домашним теплом, - отмечает Туяна Жамсаранова, главный специалист отдела дополнительного образования.

Отметим, что участие в акции «Письмо солдату» приняли все образовательные организации города.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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