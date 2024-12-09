Общество 09.12.2024 в 16:58

Сильный снег идет на федеральной трассе в Бурятии

Водителей просят быть предельно внимательными
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Текст: Андрей Константинов
Сильный снег идет на федеральной трассе в Бурятии
Фото: скриншот видео
Непростая дорожная ситуация складывается сейчас на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Там от города Бабушкин в сторону Выдрино идет сильный снег. На дороге образовались накаты, а видимость ухудшилась.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными.

«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в ГИБДД.

Напомним, сегодня утром на участке федеральной трассы от Мишихи до Боярска из-за непогоды вводили ограничение для движения большегрузов. Позже оно было снято.
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