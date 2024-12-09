Сильный снег идет на федеральной трассе в Бурятии

Непростая дорожная ситуация складывается сейчас на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Там от города Бабушкин в сторону Выдрино идет сильный снег. На дороге образовались накаты, а видимость ухудшилась.В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными.«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в ГИБДД.Напомним, сегодня утром на участке федеральной трассы от Мишихи до Боярска из-за непогоды вводили ограничение для движения большегрузов. Позже оно было снято.