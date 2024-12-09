Общество 09.12.2024 в 17:27

«Говорила, что у нее после молитвы кость отросла»

Новосибирец отсудил сына у бывшей жены, обвинив ее в увлечении эзотерикой
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Говорила, что у нее после молитвы кость отросла»
Фото: соцсети
В Новосибирске суд оставил 6-летнего мальчика с отцом. Причину, почему мужчина добивался, чтобы сын жил с ним, он назвал в исковом заявлении: «Считаю, что бывшая жена будет препятствовать восстановлению здоровья ребенка методами традиционной медицины, так как увлекается и верит, что она справилась с проблемами в своем здоровье с помощью Бога». В ситуации разбирались журналисты КП-Новосибирск.

Михаил и Мария (имена изменены) познакомились в 2017 году: тогда девушке было 17 лет. Михаил был на пять лет старше, торговал симками в торговом центре. Однажды девушка проходила мимо его отдела, парень решился заговорить с ней и позвал на свидание. Отношения развивались стремительно: через год пара расписались, у них родился сын.

- У Маши были проблемы со здоровьем: в детстве она качалась на качели, и она ее она сильно ударила. После этого у нее появились проблемы с ногой и в 15 лет была первая операция. Когда сыну было три месяца, она снова улетела на операцию, - рассказал Михаил. – В то время как раз начался ковид, и мы с сыном уехали жить за город.

Как говорит мужчина, раньше его супруга посещала протестантскую церковь. Да и дома нет-нет да и «уповала на Бога».

- Она всегда говорила, что там все виднее и жизнь идет, как Богу угодно. Даже впоследствии любых поступков у нее был виноват кто-то, но не она сама. Я не обращал на это все никакого внимания. На нашей жизни это никак не отражалось, - говорит новосибирец. – Почему развелись? Я узнал, что Маша мне изменяет. И уже после развода мне отправили видео, как она рассказывает, что якобы у нее после молитв поврежденная кость на ноге на 3,5 сантиметра отросла.

Видео, про которое говорит Михаил, есть в распоряжении редакции. На нем девушка, похожая на Марию, рассказывает, что из-за неправильно сросшегося перелома у нее одна нога стала короче другой.

- Мне стало плохо, потому что я хотела участвовать в служениях, а из-за этого не могла. Я просила, чтобы за меня помолились. И я получила исцеление, моя нога выросла и стала такой же длинной, как и вторая. Произошло чудо! – рассказывает девушка в ролике.

Михаил сам занялся воспитанием сына. По его словам, мама в жизни их ребенка появилась спустя 1,5 года.

- Маша брала ребенка себе, я не препятствовал, потому что она его мама. Маша жизнь свою наладила, замуж вышла. В 2023 году она забрала сына из садика и не вернула. Тогда я пошел в суд, чтобы решить, с кем будет жить ребенок, - говорит Михаил.

Обоих родителей и ребенка отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно документам, мальчик одинаково привязан к обоим родителям, доверяет им и воспринимает как единую семью.

Марии во время экспертизы задавались вопросы про ее участие в видео. Она все отрицала и говорила, что нигде не снималась.

- Меня только крестили в церкви и всё. Не понимаю, о чем речь, никогда такого не было. Никогда ни в каких роликах не снималась. Мне никто никогда ничего не показывал, - говорила сибирячка экспертам.

Суд ознакомился с экспертизой, оценил подходы к развитию воспитания ребенка, поведение родителей в разные этапы их жизни и постановил оставить мальчика с отцом. Также женщина должна выплачивать сыну алименты.

КП-Новосибирск поговорили с самой Марией. Сын до вступления решения суда в законную силу живет у нее.

- Мы с Михаилом в 2017 году сошлись. Когда началась пандемия, у бывшего мужа началась депрессия. Он забрал сына в деревню к родным, строил там для матери дом, а я осталась работать. Мы всегда виделись, то они в город приезжали, то я к ним. Однако в январе 2023 года мы с бывшим мужем расстались, и сын жил со мной. Никто не препятствовал общению. Сын жил то у меня, то у Михаила, - рассказала Мария.

- Почему ваш бывший муж подал иск в суд?

- Я начала налаживать свою личную жизнь. Когда вышла замуж, Миша стал говорить, что не отдаст мне ребенка. С горем пополам забирала его в отпуск с собой. В августе 2023 года мы с сыном вернулись из Сочи, и он сказал, что не хочет к папе, и остался у меня. После я забрала документы из детского сада и перевела в другой, потому что старый находился далеко от нашего дома. После этого меня обвинили в краже ребенка. Как я могла его похитить? Я же мама его, - говорит женщина. - Когда я забеременела, то он подал иск на определение места жительства ребенка. Возможно, ревность в нем взыграла, не знаю, что подтолкнуло на это.

- Михаил видел ребенка после того, как вы перевели его в другой детский сад?

- Да, он приезжал один раз и все. Мы купили ребенку телефон, чтобы он мог общаться с папой. Я передала номер сына, чтобы они могли созваниваться, но это было очень редко. Когда начался суд, сына оставили со мной на время разбирательств.

- Была ли экспертиза?

- Да, была. Мы отправляли ее на рецензию в Москву, и в ней нашли недостатки. В заключении написано: «Основной недостаток в том, что конкретных результатов ни одной из методик исследования, указанных в экспертизе, психолог не приводит». И там еще нашли недочеты. В суде ее не приняли, также как и рецензию второй стороны.

- В экспертизе фигурирует видео, на котором девушка, похожая на вас, рассказывает об отросшей кости на ноге. На нем вы?

- Да, на нем я. Когда мне было 11 лет, я ходила в протестантскую церковь. Меня туда позвала знакомая. Сказала, что там проходят молодежные служения – приходи. Я посетила, мне понравилось общаться со сверстниками. Я туда год проходила и все, больше не посещала. Про ногу я придумала, хотела засветиться в интернете. Я не знала, что видео до сих пор есть в соцсетях. Ногу мне потом уже в клинике долечили, я же лежала несколько раз.

Мария планирует подавать апелляцию, чтобы сын остался с ней.

Все новости

Глава Заиграевского района Бурятии уходит в отставку
09.12.2024 в 17:54
В Кяхте создадут свой туристический код
09.12.2024 в 17:41
В Бурятии у детского сада заметили рысь
09.12.2024 в 17:35
«Говорила, что у нее после молитвы кость отросла»
09.12.2024 в 17:27
Сильный снег идет на федеральной трассе в Бурятии
09.12.2024 в 16:58
Школьники Бурятии отправляют письма и открытки бойцам
09.12.2024 в 16:55
Депутат Горсовета Улан-Удэ узнал все о помощи участникам СВО
09.12.2024 в 16:48
Сотрудники ВСЖД поддержали благотворительную акцию «Елка добра»
09.12.2024 в 16:30
Центральный каток города Улан-Удэ открывает двери
09.12.2024 в 16:30
Беременная жительница Улан-Удэ заболела диабетом из-за переживаний о воюющем муже
09.12.2024 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
В Кяхте создадут свой туристический код
На это будет направлено в общей сложности 80 миллионов рублей за два года
09.12.2024 в 17:41
Сильный снег идет на федеральной трассе в Бурятии
Водителей просят быть предельно внимательными
09.12.2024 в 16:58
Школьники Бурятии отправляют письма и открытки бойцам
«Письма Солдатам» принимают в комитете по образованию
09.12.2024 в 16:55
Депутат Горсовета Улан-Удэ узнал все о помощи участникам СВО
Он сам является ветераном боевых действий
09.12.2024 в 16:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru