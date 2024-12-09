Общество 09.12.2024 в 17:27
«Говорила, что у нее после молитвы кость отросла»
Новосибирец отсудил сына у бывшей жены, обвинив ее в увлечении эзотерикой
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд оставил 6-летнего мальчика с отцом. Причину, почему мужчина добивался, чтобы сын жил с ним, он назвал в исковом заявлении: «Считаю, что бывшая жена будет препятствовать восстановлению здоровья ребенка методами традиционной медицины, так как увлекается и верит, что она справилась с проблемами в своем здоровье с помощью Бога». В ситуации разбирались журналисты КП-Новосибирск.
Михаил и Мария (имена изменены) познакомились в 2017 году: тогда девушке было 17 лет. Михаил был на пять лет старше, торговал симками в торговом центре. Однажды девушка проходила мимо его отдела, парень решился заговорить с ней и позвал на свидание. Отношения развивались стремительно: через год пара расписались, у них родился сын.
- У Маши были проблемы со здоровьем: в детстве она качалась на качели, и она ее она сильно ударила. После этого у нее появились проблемы с ногой и в 15 лет была первая операция. Когда сыну было три месяца, она снова улетела на операцию, - рассказал Михаил. – В то время как раз начался ковид, и мы с сыном уехали жить за город.
Как говорит мужчина, раньше его супруга посещала протестантскую церковь. Да и дома нет-нет да и «уповала на Бога».
- Она всегда говорила, что там все виднее и жизнь идет, как Богу угодно. Даже впоследствии любых поступков у нее был виноват кто-то, но не она сама. Я не обращал на это все никакого внимания. На нашей жизни это никак не отражалось, - говорит новосибирец. – Почему развелись? Я узнал, что Маша мне изменяет. И уже после развода мне отправили видео, как она рассказывает, что якобы у нее после молитв поврежденная кость на ноге на 3,5 сантиметра отросла.
Видео, про которое говорит Михаил, есть в распоряжении редакции. На нем девушка, похожая на Марию, рассказывает, что из-за неправильно сросшегося перелома у нее одна нога стала короче другой.
- Мне стало плохо, потому что я хотела участвовать в служениях, а из-за этого не могла. Я просила, чтобы за меня помолились. И я получила исцеление, моя нога выросла и стала такой же длинной, как и вторая. Произошло чудо! – рассказывает девушка в ролике.
Михаил сам занялся воспитанием сына. По его словам, мама в жизни их ребенка появилась спустя 1,5 года.
- Маша брала ребенка себе, я не препятствовал, потому что она его мама. Маша жизнь свою наладила, замуж вышла. В 2023 году она забрала сына из садика и не вернула. Тогда я пошел в суд, чтобы решить, с кем будет жить ребенок, - говорит Михаил.
Обоих родителей и ребенка отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно документам, мальчик одинаково привязан к обоим родителям, доверяет им и воспринимает как единую семью.
Марии во время экспертизы задавались вопросы про ее участие в видео. Она все отрицала и говорила, что нигде не снималась.
- Меня только крестили в церкви и всё. Не понимаю, о чем речь, никогда такого не было. Никогда ни в каких роликах не снималась. Мне никто никогда ничего не показывал, - говорила сибирячка экспертам.
Суд ознакомился с экспертизой, оценил подходы к развитию воспитания ребенка, поведение родителей в разные этапы их жизни и постановил оставить мальчика с отцом. Также женщина должна выплачивать сыну алименты.
КП-Новосибирск поговорили с самой Марией. Сын до вступления решения суда в законную силу живет у нее.
- Мы с Михаилом в 2017 году сошлись. Когда началась пандемия, у бывшего мужа началась депрессия. Он забрал сына в деревню к родным, строил там для матери дом, а я осталась работать. Мы всегда виделись, то они в город приезжали, то я к ним. Однако в январе 2023 года мы с бывшим мужем расстались, и сын жил со мной. Никто не препятствовал общению. Сын жил то у меня, то у Михаила, - рассказала Мария.
- Почему ваш бывший муж подал иск в суд?
- Я начала налаживать свою личную жизнь. Когда вышла замуж, Миша стал говорить, что не отдаст мне ребенка. С горем пополам забирала его в отпуск с собой. В августе 2023 года мы с сыном вернулись из Сочи, и он сказал, что не хочет к папе, и остался у меня. После я забрала документы из детского сада и перевела в другой, потому что старый находился далеко от нашего дома. После этого меня обвинили в краже ребенка. Как я могла его похитить? Я же мама его, - говорит женщина. - Когда я забеременела, то он подал иск на определение места жительства ребенка. Возможно, ревность в нем взыграла, не знаю, что подтолкнуло на это.
- Михаил видел ребенка после того, как вы перевели его в другой детский сад?
- Да, он приезжал один раз и все. Мы купили ребенку телефон, чтобы он мог общаться с папой. Я передала номер сына, чтобы они могли созваниваться, но это было очень редко. Когда начался суд, сына оставили со мной на время разбирательств.
- Была ли экспертиза?
- Да, была. Мы отправляли ее на рецензию в Москву, и в ней нашли недостатки. В заключении написано: «Основной недостаток в том, что конкретных результатов ни одной из методик исследования, указанных в экспертизе, психолог не приводит». И там еще нашли недочеты. В суде ее не приняли, также как и рецензию второй стороны.
- В экспертизе фигурирует видео, на котором девушка, похожая на вас, рассказывает об отросшей кости на ноге. На нем вы?
- Да, на нем я. Когда мне было 11 лет, я ходила в протестантскую церковь. Меня туда позвала знакомая. Сказала, что там проходят молодежные служения – приходи. Я посетила, мне понравилось общаться со сверстниками. Я туда год проходила и все, больше не посещала. Про ногу я придумала, хотела засветиться в интернете. Я не знала, что видео до сих пор есть в соцсетях. Ногу мне потом уже в клинике долечили, я же лежала несколько раз.
Мария планирует подавать апелляцию, чтобы сын остался с ней.
Михаил и Мария (имена изменены) познакомились в 2017 году: тогда девушке было 17 лет. Михаил был на пять лет старше, торговал симками в торговом центре. Однажды девушка проходила мимо его отдела, парень решился заговорить с ней и позвал на свидание. Отношения развивались стремительно: через год пара расписались, у них родился сын.
- У Маши были проблемы со здоровьем: в детстве она качалась на качели, и она ее она сильно ударила. После этого у нее появились проблемы с ногой и в 15 лет была первая операция. Когда сыну было три месяца, она снова улетела на операцию, - рассказал Михаил. – В то время как раз начался ковид, и мы с сыном уехали жить за город.
Как говорит мужчина, раньше его супруга посещала протестантскую церковь. Да и дома нет-нет да и «уповала на Бога».
- Она всегда говорила, что там все виднее и жизнь идет, как Богу угодно. Даже впоследствии любых поступков у нее был виноват кто-то, но не она сама. Я не обращал на это все никакого внимания. На нашей жизни это никак не отражалось, - говорит новосибирец. – Почему развелись? Я узнал, что Маша мне изменяет. И уже после развода мне отправили видео, как она рассказывает, что якобы у нее после молитв поврежденная кость на ноге на 3,5 сантиметра отросла.
Видео, про которое говорит Михаил, есть в распоряжении редакции. На нем девушка, похожая на Марию, рассказывает, что из-за неправильно сросшегося перелома у нее одна нога стала короче другой.
- Мне стало плохо, потому что я хотела участвовать в служениях, а из-за этого не могла. Я просила, чтобы за меня помолились. И я получила исцеление, моя нога выросла и стала такой же длинной, как и вторая. Произошло чудо! – рассказывает девушка в ролике.
Михаил сам занялся воспитанием сына. По его словам, мама в жизни их ребенка появилась спустя 1,5 года.
- Маша брала ребенка себе, я не препятствовал, потому что она его мама. Маша жизнь свою наладила, замуж вышла. В 2023 году она забрала сына из садика и не вернула. Тогда я пошел в суд, чтобы решить, с кем будет жить ребенок, - говорит Михаил.
Обоих родителей и ребенка отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно документам, мальчик одинаково привязан к обоим родителям, доверяет им и воспринимает как единую семью.
Марии во время экспертизы задавались вопросы про ее участие в видео. Она все отрицала и говорила, что нигде не снималась.
- Меня только крестили в церкви и всё. Не понимаю, о чем речь, никогда такого не было. Никогда ни в каких роликах не снималась. Мне никто никогда ничего не показывал, - говорила сибирячка экспертам.
Суд ознакомился с экспертизой, оценил подходы к развитию воспитания ребенка, поведение родителей в разные этапы их жизни и постановил оставить мальчика с отцом. Также женщина должна выплачивать сыну алименты.
КП-Новосибирск поговорили с самой Марией. Сын до вступления решения суда в законную силу живет у нее.
- Мы с Михаилом в 2017 году сошлись. Когда началась пандемия, у бывшего мужа началась депрессия. Он забрал сына в деревню к родным, строил там для матери дом, а я осталась работать. Мы всегда виделись, то они в город приезжали, то я к ним. Однако в январе 2023 года мы с бывшим мужем расстались, и сын жил со мной. Никто не препятствовал общению. Сын жил то у меня, то у Михаила, - рассказала Мария.
- Почему ваш бывший муж подал иск в суд?
- Я начала налаживать свою личную жизнь. Когда вышла замуж, Миша стал говорить, что не отдаст мне ребенка. С горем пополам забирала его в отпуск с собой. В августе 2023 года мы с сыном вернулись из Сочи, и он сказал, что не хочет к папе, и остался у меня. После я забрала документы из детского сада и перевела в другой, потому что старый находился далеко от нашего дома. После этого меня обвинили в краже ребенка. Как я могла его похитить? Я же мама его, - говорит женщина. - Когда я забеременела, то он подал иск на определение места жительства ребенка. Возможно, ревность в нем взыграла, не знаю, что подтолкнуло на это.
- Михаил видел ребенка после того, как вы перевели его в другой детский сад?
- Да, он приезжал один раз и все. Мы купили ребенку телефон, чтобы он мог общаться с папой. Я передала номер сына, чтобы они могли созваниваться, но это было очень редко. Когда начался суд, сына оставили со мной на время разбирательств.
- Была ли экспертиза?
- Да, была. Мы отправляли ее на рецензию в Москву, и в ней нашли недостатки. В заключении написано: «Основной недостаток в том, что конкретных результатов ни одной из методик исследования, указанных в экспертизе, психолог не приводит». И там еще нашли недочеты. В суде ее не приняли, также как и рецензию второй стороны.
- В экспертизе фигурирует видео, на котором девушка, похожая на вас, рассказывает об отросшей кости на ноге. На нем вы?
- Да, на нем я. Когда мне было 11 лет, я ходила в протестантскую церковь. Меня туда позвала знакомая. Сказала, что там проходят молодежные служения – приходи. Я посетила, мне понравилось общаться со сверстниками. Я туда год проходила и все, больше не посещала. Про ногу я придумала, хотела засветиться в интернете. Я не знала, что видео до сих пор есть в соцсетях. Ногу мне потом уже в клинике долечили, я же лежала несколько раз.
Мария планирует подавать апелляцию, чтобы сын остался с ней.