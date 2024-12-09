В Бурятии за год преобразилось более 140 территорий

В Бурятии заканчивается очередной год реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому проекту повсеместно преображается множество скверов, памятников, дворов и других общественных территорий.

В 2024 году в рамках реализации проекта в республике удалось благоустроить 141 территорию - из них 93 общественных и 48 дворовых. Общая сумма затрат составила 243,4 млн. руб.

- На 2024 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было запланировано благоустройство на 144 территориях, включая общественные и дворовые. На данный момент мы можем подводить итоги, потому что уже практически 99% территорий готовы и сданы в эксплуатацию, - прокомментировал замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Александр Маренич.

Благоустройство происходило в том числе благодаря победе во II Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В число победителей вошли шесть проектов из Бурятии.

Так, в Северобайкальске начали выполнять благоустройство парка «История БАМ». Парк «История БАМ» общей площадью 1.5 га объединяет в себе три больших функциональных блока: музейную экспозиционную часть; культурное пространство; современное благоустройство с различными зонами отдыха. Парк станет центром притяжения как для местных жителей, так и для гостей города. Посетители смогут не только отдохнуть, но и интересно провести время, узнав много нового о Байкало-Амурской магистрали в интерактивном формате. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

В Закаменске в минувшем году завершили благоустройство центрального городского бульвара. Центральный бульвар полностью преобразился. Здесь, на площади 3000 кв метров, выложили новую тротуарную плитку, установили урны, поставили скамейки для отдыха и создали островки зелёных насаждений. Также заменили столбы освещения по современной технологии. Теперь электропровода спрятаны под землей. На реализацию проекта Закаменск получил 150 миллионов рублей.

В Гусиноозерске за 50 млн рублей выполнили благоустройство центральной части ул. Ленина. Там уложили тротуарную плитку на почти 500 кв. м., установили дорожные знаки на пешеходном переходе, сделали разметку проезжей части термопластиком, а также выполнили устройство водосбросных сооружений с проезжей части - с приемным колодцем.

В селе Кырен завершается проект «Путь ветра: благоустройство парка. Уникальный парк с философским названием «Путь ветра» станет центром притяжения не только для местного населения, но и обязательным пунктом посещения для туристов. Проект включает благоустройство парка с установкой амфитеатра, скалодрома, музыкальных инструментов, сцены, зон отдыха и спортивных площадок.

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии возводят всесезонное многофункциональное общественное пространство «Хии Морин». Проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, по итогам которого было выделено 150 млн рублей на реализацию. Проект включает в себя строительство модульного здания, площадь которого будет состоять из нескольких функциональных блоков: образовательного (лекторий, коворкинг-зона) и общественно-культурного (библиотека, сцена). Также планируется благоустройство и озеленение территории.

Село Кабанск выиграло 50,5 млн рублей на благоустройство береговой линии реки Селенга. Проект будет реализован в 2024-2025 гг., срок ввода в эксплуатацию – конец 2025 года

В 2025 году в Республике Бурятия планируется благоустроить также не менее 141 территории на сумму 277,9 млн рублей.

В рамках реализации проектов победителей III Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в республике планируется выполнить благоустройство территорий на общую сумму 200 млн. руб.

Так, в поселке Каменск проведут благоустройство парка Победы. В Хоринске продолжится реализация проекта «Хори-парк», а в поселке Онохой преобразится площадь Победы.

Благодаря своей активности перечисленные населенные пункты стали хорошим примером того, как обустраиваются сельские районы Бурятии.

Фото предоставлено агентством «Жилстройкомэнерго»