Жители Улан-Удэ останутся без света, тепла и воды

Из-за ремонтных работ сегодня во многих районах исчезнет свет, вода и отопление. Как сообщили в мэрии, отключения света затронут следующие адреса:- ул. Южный проезд, ул. Праздничная, ул. Горхонская, ул. Нижнеангарская, ул. Кичерская, - ул. Муйская, ул. Волочаевская, ул Челутаевская, скважина и котельная п. Тальцы-19, школа №5 ул. Горхонская 3, ДНТ «Енисей», ДНТ «Лоза», ДНТ «Академический», ДНТ «Надежда», ДНТ «Олимпийский», ДНТ «ВСГТУ», ДНТ «Зеленый бор», СНТ «Тепловик», МБУ «Горсвет», в/ч 63292, ул. Буранная, ул. Ясеневая, ул. Обзорная.- СНТ «20 лет Победы».- ул. Советская 18.- ул. Цивилева 32, 32а блок А, блок Б, 34, ул. Гагарина 27 к 2, к 3, ООО «УК №2», ООО «УК Весна», ООО «Регион», ТСН «Изумруд М-6», ООО «Бест плюс».- ч/с по адресу п. Забайкальский, СНТ «Энергостроитель», ДНТ «Учитель», ДНТ «Дархан», ДНТ «Родник», ул. Янтарная, 1-115, СНТ «Метролог».- Пос. С. Зеленый 1 (1 этаж) 3 (1 этаж),4 (1 этаж), 5 (1 этаж), 6 (1 этаж), 7 (1 этаж), 9а (1 этаж). ул. Угловая 17, 19, 21, 23, 25, 26, ул. Первоцветная 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 33, 34, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 48, 57, 50, 39, 38, 37.- 306 частных домов ИЖС по ул. Вакарина, Кольцевая, Лобачевская, Ленинградская, Амагаева, Шевченко, Белинского, Сибирская, Спортивная, Щорса, Нахимова, Жуковского, Дундича, Маяковского, Дзержинского, Лермонтова, Лысогорская.- МБУ Горсвет ул. Жердева 12а, 10в, 10в/3, Тупик суконной фабрики 7, ИП «Бадмаева Гэрэлма Алексеевна» ул. Жердева 10в/1, ФЛ «Карнаухов С.В.» ул. Жердева 10а, 10/3, ФЛ «Сидинкина Т.В.» ул. Жердева 10в/2.- п. Энергетик 35, 37, 41, 42, детский сад «Капитошка» п. Энергетик 15а.- ИЖД ул. Теплотехническая 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.