Анатолий Белоусов встретился с семьями участников СВО

Говоря об «уголке памяти», созданном в колледже, он отметил, что погибшие были практически ровесниками ребят, которые учатся в колледже сейчас. «Они в почти этом же возрасте пошли защищать честь Родины и не вернулись», - отметил зампред Улан-Удэнского горсовета, подчеркнув, что диалог с родителями погибших нужен – о том, какие есть вопросы, проблемы, какая нужна помощь.





Заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню Героев Отечества. В Республиканском многоуровневом колледже, что расположен в Улан-Удэ на улице с говорящим названием Гвардейская, он встретился с близкими бойцов спецоперации.В колледже поименно помнят своих выпускников, которые погибли, защищая Родину на специальной военной операции. В учебном заведении на почетном месте установлены портреты павших. «Ровесникам, ушедшим в бой» гласит надпись над портретами.Второй год колледж в День Героев Отечества вспоминает погибших выпускников.«Сегодня День Героев Отечества. Из данного колледжа четырнадцать человек погибло на СВО. И, конечно, ежегодно в колледже собирают родителей. Поговорить. Понимаете, семья остается с проблемами один на один. А разговаривать надо. И человек жив, когда жива память о нем», - говорит Анатолий Белоусов.«И нужно помнить этих ребят, проводить различные мероприятия спортивного, культурного, образовательного характера. Чтобы память жила», - сказал депутат.Анатолий Белоусов твердо заверил, что Улан-Удэнский горсовет настроен постоянно помогать семьям погибших на СВО.«Уважаемые мамы, отцы, жены, братья, члены семей, уважаемые коллеги! Мы второй год в День Героев Отечества приглашаем вас, проводим эту встречу. Мы имеем возможность с вами встретиться, вы – с преподавателями, однокурсниками ваших сыновей. Чтобы повспоминать, поговорить о наших выпускниках, которые сложили головы на поле брани. Мы в коллективе считаем, что наша священная обязанность, долг – помнить наших ребят, увековечить их имена. В наших сердцах, как и в ваших, они останутся студентами. В меру где-то шаловливыми, в меру, где-то, может быть, недиспиплинированными, но всегда искренними, открытыми», - выступил на встрече директор колледжа Виталий Андреев.Он от лица коллектива колледжа искренне поблагодарил собравшихся за то, что они воспитали достойных сыновей нашей страны.«Вы всегда можете прийти в колледж с любым вопросом», - заверил директор.«Спасибо, что воспитали настоящих Героев», - выразил признательность семьям участников спецоперации Анатолий Белоусов.Он сказал, что многие ребята – боксеры.«Я их хорошо знал. Они защищали честь города, республики на разных соревнованиях. Несмотря на то, что они могли продолжить карьеру в спорте, они пошли в армию, приняли присягу, пошли защищать свою Родину. Не отступили назад, хотя была такая возможность. Да, они погибли, но погибли не просто так. И чем больше мы будем проводить таких мероприятий, чем больше будет чтить память наших ребят, тем больше мы будем понимать, что они погибли не просто так», - сказал Анатолий Белоусов.Он подчеркнул, что у некоторых погибших ребят остались дети. «Дети должны знать, что их отец – Герой. Независимо, есть у него Звезда или нет, он – Герой и для всех нас», - отметил он.Анатолий Белоусов акцентировал внимание на важности того, как люди воспринимает происходящее сейчас, а также исторические события.«За 25 лет на Украине поменяли сознание населения. 25 лет хватило, чтобы забыть все, что было, написать новую историю, пойти против братской страны. Это вот – на наших глазах», - привел пример депутат.Но он твердо заверил всех – победа будет за нами, и погибшие не будут забыты. Встреча прошла в теплой, домашней обстановке. Состоялось возложение цветов к портретам погибших. Было организовано чаепитие.Фото: горсовет Улан-Удэ