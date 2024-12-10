Общество 10.12.2024 в 11:01

В Улан-Удэ водителям муниципальных автобусов предлагают зарплату от 100 тысяч

Также на предприятие требуются кондукторы и слесари
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водителям муниципальных автобусов предлагают зарплату от 100 тысяч
Фото: МУП "Городские маршруты"
В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» продолжает набор водителей автобусов. Как сообщили на предприятии, они могут рассчитывать на стабильную зарплату от 100 тысяч рублей на руки, отпуск в 50 календарных дней, полный соцпакет, досрочный выход на пенсию в 55 лет, а также доставку до места работы служебным транспортом.

Также возможно бесплатное переобучение на категорию «Д» с последующим трудоустройством.

Также на предприятие требуются кондукторы (зарплата от 40 тысяч рублей на руки) и слесари по ремонту автомобилей (зарплата от 55 тысяч рублей на руки).

При первом трудоустройстве на предприятие водители, кондукторы и слесари могут рассчитывать на подъемное пособие в размере 30 тысяч рублей.

«Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» - разовая выплата в 5 тысяч рублей», - сообщили в МУП «Городские маршруты».

Всю информацию по вакансиям можно получить по телефонам: 46-77-35, 8-924-393-44-10, email.ru: mupgmuu03@mail.ru. Адрес предприятия: проспект Автомобилистов 3а.

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