Общество 10.12.2024 в 11:01
В Улан-Удэ водителям муниципальных автобусов предлагают зарплату от 100 тысяч
Также на предприятие требуются кондукторы и слесари
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» продолжает набор водителей автобусов. Как сообщили на предприятии, они могут рассчитывать на стабильную зарплату от 100 тысяч рублей на руки, отпуск в 50 календарных дней, полный соцпакет, досрочный выход на пенсию в 55 лет, а также доставку до места работы служебным транспортом.
Также возможно бесплатное переобучение на категорию «Д» с последующим трудоустройством.
Также на предприятие требуются кондукторы (зарплата от 40 тысяч рублей на руки) и слесари по ремонту автомобилей (зарплата от 55 тысяч рублей на руки).
При первом трудоустройстве на предприятие водители, кондукторы и слесари могут рассчитывать на подъемное пособие в размере 30 тысяч рублей.
«Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» - разовая выплата в 5 тысяч рублей», - сообщили в МУП «Городские маршруты».
Всю информацию по вакансиям можно получить по телефонам: 46-77-35, 8-924-393-44-10, email.ru: mupgmuu03@mail.ru. Адрес предприятия: проспект Автомобилистов 3а.
Также возможно бесплатное переобучение на категорию «Д» с последующим трудоустройством.
Также на предприятие требуются кондукторы (зарплата от 40 тысяч рублей на руки) и слесари по ремонту автомобилей (зарплата от 55 тысяч рублей на руки).
При первом трудоустройстве на предприятие водители, кондукторы и слесари могут рассчитывать на подъемное пособие в размере 30 тысяч рублей.
«Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» - разовая выплата в 5 тысяч рублей», - сообщили в МУП «Городские маршруты».
Всю информацию по вакансиям можно получить по телефонам: 46-77-35, 8-924-393-44-10, email.ru: mupgmuu03@mail.ru. Адрес предприятия: проспект Автомобилистов 3а.