В Бурятии участникам СВО с начала года заморозили более миллиарда долгов

В Бурятии с начала 2024 года судебные приставы по заявлению военнослужащих и их родственников приостановили более 14,2 тысячи исполнительных производств, возбужденных в отношении участников спецоперации. Общая сумма задолженности по ним составила свыше 1,15 миллиарда рублей, сообщили в УФССП Бурятии.Напомним, возможность приостанавливать производства по взысканию долгов была введена как дополнительная мера поддержки участников СВО. Однако под нее не подпадают должники по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.Отметим, при заключении контракта на участие в СВО с 1 декабря 2024 года производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.Заявление о приостановлении или прекращении исполнительных производств с приложением подтверждающих документов о командировании на СВО можно подать: в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1, а также во всех районных отделениях судебных приставов.