Общество 10.12.2024 в 12:10

В Бурятии участникам СВО с начала года заморозили более миллиарда долгов

Заключившие контракт с 1 декабря могут рассчитывать на списание до 10 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участникам СВО с начала года заморозили более миллиарда долгов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала 2024 года судебные приставы по заявлению военнослужащих и их родственников приостановили более 14,2 тысячи исполнительных производств, возбужденных в отношении участников спецоперации. Общая сумма задолженности по ним составила свыше 1,15 миллиарда рублей, сообщили в УФССП Бурятии.

Напомним, возможность приостанавливать производства по взысканию долгов была введена как дополнительная мера поддержки участников СВО. Однако под нее не подпадают должники по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Отметим, при заключении контракта на участие в СВО с 1 декабря 2024 года производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.
 
Заявление о приостановлении или прекращении исполнительных производств с приложением подтверждающих документов о командировании на СВО можно подать: в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1, а также во всех районных отделениях судебных приставов.
Теги
спецоперация долги

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