Общество 10.12.2024 в 12:30

В Улан-Удэ автовокзал «Южный» может переехать на улицу Борсоева

Еще один автовокзал появится на проспекте Автомобилистов
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ автовокзал «Южный» может переехать на улицу Борсоева
Фото: ТК Евгения Луковникова﻿
О судьбе улан-удэнского автовокзала рассказал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в социальных сетях. Один из жителей задал вопрос – почему автовокзал «Южный» переносится на проспект Автомобилистов.

- Автовокзал «Южный» не переносится на Автомобилистов, на Автомобилистов стоится автовокзал, но для другого направления, - пояснил Алексей Цыденов.

По словам главы республики, новое место для автовокзала сейчас прорабатывается на улице Борсоева.

- Это земли Российской железных дорог. С коллегами разговаривали по возможности их аренды, - пояснил Алексей Цыденов.

Напомним, на прошлой неделе зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что к началу активной застройки центра города в 2027 году автовокзал перенесут в другое место.

«Это необходимо для обеспечения транспортной безопасности, а также для комфорта пассажиров, водителей и пешеходов», - объяснил чиновник.
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