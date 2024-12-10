Общество 10.12.2024 в 12:48

В Бурятии появятся специалисты по ледяным горкам

Сейчас в республике некому выдавать разрешения на строительство зимних аттракционов
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии появятся специалисты по ледяным горкам
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в социальных сетях прокомментировал ситуацию с зимними детскими горками. Вопрос прозвучал от жителя села Турунтаево Прибайкальского района. По его словам, уже второй год дети остаются без зимних горок из-за новых правил.

- Ситуация неоднозначная, - ответил глава Бурятии. - У нас любая горка выше 40 см относится к аттракционам и подлежит сертификации. Всю жизнь мы катались на разных горках и никаких вопросов не было. Но правила есть правила, надо им следовать.

По словам Алексея Цыденова, ранее в Бурятию приглашали специалистов из других регионов, которые имеют право проводить такую сертификацию. В республике таких экспертов нет.

Тем не менее, сейчас Минстрой решает вопрос с подготовкой таких специалистов, чтобы получать разрешения на строительство горок можно было быстрее и дешевле.
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